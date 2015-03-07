نشست وزیران خارجه فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه، از «جان کری»، «فلیپ هاموند» و «فرانک والتر اشتاین مایر»، همتایان امریکایی، انگلیسی و آلمانی خود و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دعوت کرده تا امروز نشستی را در پاریس با موضوع ایران برگزار کنند.

در همین رابطه «روماين نادال» سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه اعلام کرد که وزرای امور خارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز شنبه در پاريس در خصوص مذاکرات با ايران گفتگو خواهند کرد.

به گفته نادال مذاکرات روز شنبه در پاريس بر روی مساله مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ايران متمرکز است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، مواضع دو طرف با هم فاصله دارد، اما مذاکرات به صورت جدی در اين زمينه ادامه دارد.

طبق اين گزارش در مذاکرات روز شنبه لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه، فدريکا موگرينی، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، جان کری، وزير خارجه آمريکا، اشتاين‌ ماير، وزير خارجه آلمان و فيليپ هاموند، وزير خارجه بريتانيا در مذاکرات پاريس حضور خواهند داشت. دو عضو ديگر گروه ۱+۵ يعنی روسيه و چين در مذاکرات پاريس حضور ندارند.

در همین رابطه شب گذشته فابیوس در جمع خبرنگاران گفته بود: برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، کارهای بسیاری باید انجام شود و شرایط هنوز مهیا نیست. ما از دستیابی به یک توافق محکم و قوی طرفداری می‌کنیم. اما در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد.

به گفته وی، اگرچه تاکنون پیشرفت‌ هایی در مذاکرات به وجود آمده است، اما درباره ابعاد تعهداتی که ایران می‌ پذیرد، مدت زمان آن و چگونگی نظارت بر اجرای آن هنوز مشکلاتی وجود دارد و کار بیشتری باید انجام شود.

وزیر خارجه فرانسه می گوید که تعهدات پیشنهاد شده از سوی ایران، کافی نیستند.