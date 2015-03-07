حجت الاسلام مسعودی عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، حکم حجت الله ملاصالحی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار به شرح زیر است:

بر اساس دستور العمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ابلاغی از وزارت محترم کشور و با عنایت به ساختار تشکیلاتی ستاد صیانت استان،به موجب این ابلاغ «ابلاغ جنابعالی بعنوان عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان »منصوب می شوید.

امید است با حضور مستمر،منظم و ایفای نقش فعال در جلسات ستاد مذکور،در راستای بررسی و آسیب شناسی موضوع صیانت از حقوق شهروندی،گسترش ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین ارائه راهکارهای موثر در تحقق اهداف مورد نظر موفق و موید باشید.

بازدید سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ از حسینیه انصار الامام کرج

حجت‌الاسلام حاتمی سرپرست معاونت فرهنگی وتبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز ازحسینیه انصار الامام کرج بازدید کرد.

حجت‌الاسلام حاتمی ضمن بازدید از قسمت های مختلف این حسینیه گفت:حسینیه انصار الامام کرج از حسینیه های معروف در سطح شهرستان کرج در برگزاری مراسمات و اعیاد مذهبی است.

برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)در حسینیه آل رسول (ص) کرج

علیرضا آقابابا،کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز از برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)در حسینیه آل رسول (ص) کرج خبر داد.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت:این مراسم با سخنرانی،مداحی و سینه زنی در وصف دخت نبی أکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار شد.