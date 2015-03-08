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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۱

خشک شدن اقیانوسی پهناور در مریخ

خشک شدن اقیانوسی پهناور در مریخ

مطالعات اخیر کارشناسان ناسا حکایت از خشک شدن اقیانوسی به بزرگی اقیانوس های زمین در سطح مریخ دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریخ، یکی از اجرام آسمانی است که توجه کارشناسان و ستاره شناسان بسیاری را به خود جلب کرده است.

کارشناسان فضایی به مسائل مختلفی مانند وجود آب در سایر اجرام، نوع خاک و حتی حیات در آنها علاقه مند بوده و مطالعات خود را در این عرصه پیش می برند اما مطالعات اخیر کارشناسان ناسا نشان می دهد که مریخ در میلیاردها سال گذشته دارای اقیانوسی به بزرگی اقیانوس های زمینی و حتی آبی بیشتر از وسعت اقیانوس منجمد شمالی بوده است.

مطالعات کارشناسان نشان می دهد که قسمت اعظم نیم کره شمالی سیاره سرخ را آب فرا گرفته بود. دانشمندان تخمین می زنند که در حدود ۴ میلیارد سال پیش، مریخ نه تنها به اندازه کافی آب برای پوشش تمام سطح خود داشته بلکه لایه مایعی با عمقی در حدود ۱۴۰ متر نیز سطح آن را پوشانده بوده است.

دانشمندان و کارشناسان ناسا علت دقیقی را برای این پدیده ذکر نکرده و در حال بررسی و چرایی ناپدید شدن این اقیانوس پهناور در سطح مریخ هستند.

کد مطلب 2513236

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