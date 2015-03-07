انتقاد کشورهای اروپایی از اظهارات مقام ناتو در مورد اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، اظهارات ژنرال «فیلیپ بریدلاو» فرمانده نیروهای ناتو در اروپا با ارائه گزارش هایی در مورد بحران اوکراین، خشم برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان را برانگیخته است. مقامات اروپایی این مقام ناتو را متهم کردند که در خصوص اقدامات روسیه در بحران اوکراین، بزرگنمایی کرده است.

این در حالی است که در دفتر صدراعظم آلمان از چنین رویکردی به عنوان «اقدام تبلیغاتی خطرناک» سخن به میان آمده است. در همین حال «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان شخص «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو را در این میان مقصر دانسته است.

طبق این گزارش در ضیافت ناهار یک هفته پیش اعضای شورای ناتو بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی در این پیمان نظامی، ورود بی مهابای ژنرال بریدلاور به موضوع بحران اوکراین را به باد انتقاد گرفته اند. با این حال وی ضمن رد این انتقاد ها گفته است: من مسئولیت تمام اظهاراتم در مورد بحران اوکراین را می پذیرم.

به نوشته اشپیگل انتظار می رود مرکز اطلات ناتو که داده های خود را در اختیار 33 عضو این پیمان قرار می دهد، دیگر به عنوان تنها منبع دریافت اطلاعات تحولات اوکراین مورد تایید نباشد.

این در حالی است که بریدلاو چنین رویکردی را معمولی دانسته و گفته است: این طبیعی است که برآوردهای ما از سوی همه مورد تایید قرار نگیرد.