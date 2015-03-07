۶ تیم پیروز رقابت های لیگ والیبال خراسان رضوی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ والیبال استان که در روز گذشته با برگزاری شش دیدار در شهرهای مختلف استان پیگیری شد با پیروزی تیم های قوچان، درگز، شهرداری سبزوار، شهرداری خواف، تربت جام و پیکان همراه بود.

در دیدار های روز گذشته در شهر های مختلف استان تیم قوچان با نتیجه سه بر صفر شهرداری طرقبه را از پیش روی خود برداشت و تیم درگز نیز موفق شد با همین نتیجه از سد ایزوگام گلبهار بگذرد.

همچنین در این رقابت ها شهرداری سبزوار با کسب نتیجه سه بر صفر بر تیم کاشمر غلبه کرد.

در هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ والیبال استان خراسان همچنین تیم تربت حیدریه با نتیجه سه بر ۲ از تیم شهرداری خواف شکست خورد.

تیم تربت جام نیز در این رقابت ها با نتیجه سه بر یک مقابل تیم بارثاوا مشهد به برتری رسید و در آخرین بازی تیم پیکان سه بر صفر تیم ارشاد مشهد را شکست داد.