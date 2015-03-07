رویکرد کمیته امداد توجه به امور فرهنگی درکنار اقتصاد مددجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی شنبه در دیدار مسوولان کمیته امداد با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار داشت: این نهاد در سال ۹۳ به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری در ترسیم شعار سال، چهار راهبرد اساسی تعالی فکری و فرهنگی خانواده، استحکام اقتصاد خانواده، گسترش شبکه های نیکوکاری با محوریت مساجد و سبک مدیریت جهادی را اجرایی کرد که در این بین در کنار توجه به امور فرهنگی در کنار رسیدگی به مسائل اقتصادی با برگزاری اردوهای آموزشی و کلاس های مختلف آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

وی از برگزاری دوره آموزشی چهره به چهره و گروهی ازدواج برای چهار هزار و ۵۰۰ مددجوی تحت حمایت خبر داد و افزود: در همین راستا بیش از ۲۳ هزار نفر از دختران تحت حمایت این نهاد در شرایط ازدواج قرار دارند و دو هزار نوعروس با دریافت جهیزیه به خانه بخت رفتند و دو هزار نفر نیز در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در ادامه به فعالیت کانون های پیروان ولایت در تمام شهرستان های استان اشاره و تصریح کرد: این کانون ها خدمات آموزشی، تفریحی و تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت ارائه می دهند و در مهر امسال همه دانش آموزی نیازمند لوازم تحصیلی مثل کیف و کفش و لباس دریافت کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قرار گرفتن ۱۰ هزار خانوار شهری و هشت هزار خانوار روستائی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: امسال ۱۳۵ هزار نفر از مددجویان نیز از مساعدت این نهاد با هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان بهره مند شده اند و برای یکهزار و ۴۶۰ جوان تحت حمایت کاریابی و برای اشتغال یکهزار و ۲۸۷ نفر از مددجویان نیز بیش از ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است.

دشتی از شرکت ۱۰ هزار نفر از مددجویان این نهاد در دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت فنی و حرفه ای نیز خبر داد و گفت: ۴۷ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعالیت می کنند که این مراکز به عنوان شبکه ای مردمی توانسته اند ۶۰ میلیارد ریال کمک مردمی برای نیازمندان جمع آوری کنند.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: با مدیریت این نهاد آسیب های اجتماعی در بین مددجویان از آمار بسیار پایینی برخوردار است بطوریکه میزان طلاق در بین مددجویان تحت حمایت استان کمتر از سه درصد بوده و وضعیت اعتیاد و بیکاری در بین آنان نگران کننده نیست.