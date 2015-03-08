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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۰

تغییرات در فدراسیون دوومیدانی/ افشین داوری استعفا کرد؟

تغییرات در فدراسیون دوومیدانی/ افشین داوری استعفا کرد؟

در حالیکه رئیس فدراسیون دوومیدانی پیش‌تر تاکید بر این داشت از سمت خود استعفا نمی‌کند اما تغییرات تازه‌ای در این فدراسیون در راه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نسبتا ضعیف دوومیدانی در بازی‌های آسیایی اینچئون و انتقاداتی که نسبت به عملکرد افشین داوری وارد شده است، زمینه‌های تغییرات را در این فدراسیون فراهم آورده بود با این حال وی تاکید بر آن داشت که از سمت خود استعفا نمی‌کند و به کار خود ادامه خواهد داد.

با این حال به نظر می‌رسد تغییرات تازه‌ای در این فدراسیون در راه است و به زودی افشین داوری استعفای خود را تقدیم وزارت ورزش خواهد کرد. وی حتی در این زمینه با کارمندان فدراسیون دوومیدانی نیز ضمنی صحبت کرده و از کناره‌گیری قریب الوقوع خود خبر داده است.

اینکه داوری استعفای کتبی خود را چه زمانی تقدیم وزارت ورزش کرده و این وزارتخانه با تغییرات تازه در فدراسیون یاد شده موافقت خواهند کرد، هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 2513271

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