محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم تنیس روی میز قم امسال در مسابقات لیگ بر‌تر جوانان و امید باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند و پس از برگزاری مسابقات در ۲ مرحله به دنبال قرار گرفتن در جمع ۴ تیم بر‌تر این مسابقات است.

وی افزود: پنگ پنگ بازان قمی در لیگ بر‌تر کشور با نمایندگان کردستان، قزوین، گلستان و مازندران همگروه شدند چنان که تیم‌های مقاومت بسیج قزوین، هیئت تنیس روی میز کردستان، هیئت تنیس روی میز بابل و جوانان گرگان تیم‌های حاضر در گروه نخست این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: مسابقات تنیس روی میز لیگ بر‌تر جوانان و امید کشور در حالی برگزار می‌شود که پینگ پنگ بازان قمی نیز با تیمی شامل ۶ ورزشکار و یک مربی در این مسابقات حاضر هستند.

عموئیان بیان داشت: ترکیب نفرات تیم اعزامی قم به این مسابقات را حسین حمیدی، مهدی عباسی، محمد حجازی، محمد اسدی، امین منتظری و امیرعلی عباسی تشکیل می‌دهند و مربیگری این تیم بر عهده محمدصادق شهیدی فرد است.

وی عنوان کرد: که تیم‌های تنیس روی میز قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی رشت و اصفهان می‌شوند چنان که تیم تنیس نوجوانان پسر قم برای شرکت در مسابقات کشوری عارم رشت می‌شود و نوجوانان دختر پینگ پنگ باز قم نیز برای شرکت در این رقابت‌ها راهی اصفهان می‌شوند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: مسابقات تنیس روی میز نونهالان و بزرگسالان کشور نیز در همدان برگزار می‌شود که تیم تنیس روی میز قم نیز در این رقابت‌ها حاضر است و پینگ پنگ بازان رده سنی امید نیز راهی مسابقات قهرمانی کشور در یزد می‌شوند.

عموئیان افزود: تیم تنیس روی میز قم در دو بخش تیمی و انفرادی نیز در مسابقاتی چند جانبه در اراک که با حضور ۸ تیم برگزار می‌شود شرکت می‌کند.