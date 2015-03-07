اگر دستگیر نمی شدم اوباما را با شلیک بر سرش می کشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، فردی که به اتهام طراحی حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن (کاپیتول هیل) بازداشت شده از طرح خود برای ترور رئیس جمهوری آمریکا در صورت دستگیر نشدن خبر داد.

«کریستوفر کورنل» 20 ساله که در حال حاضر در زندان به سر می برد، در گفتگویی تلفنی با یک شبکه تلویزیونی محلی گفت در صورت اجرایی شدن طرحش، قصد داشته سفارت رژیم صهیونیستی را نیز با بمب دست ساز مورد حمله قرار دهد.

وی که در ماه ژانویه به اتهام طراحی حمله به کاپیتول هیل و قتل نمایندگان کنگره بازداشت شده است، افزود اگر فرصت پیدا می کرد، اوباما را با هدف گرفتن سرش می کشت.

گفتنی است پلیس فدرال آمریکا در روز چهاردهم ژانویه کورنل را پس از آنکه از تحقیقات اینترنتی وی در مورد نحوه ساخت بمب دستی مطلع شد، بازداشت کرد. وی که ساکن شهر سینسناتی در ایالت اوهایو تصمیم داشت برای عملی کردن طرحش به واشنگتن سفر کند.