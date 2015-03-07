شورای شهر گلستان شهردار مستعفی را دوباره ابقا کرد

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند استعفای شهردار گلستان از توابع شهرستان بهارستان اظهار داشت: پس از در یافت مصوبه شورای شهر مبنی بر قبول پیشنهاد استعفای نعمت زاده از سوی شورای شهر متوجه مغایرتهایی در روند و چگونگی استعفای شهردار شدیم که در نهایت بر اساس قانون، این استعفا و نحوه پذیرش آن با قانون در تضاد بود.

این مسئول ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، مصوبه شورای مورد بررسی دقیق کمیته انطباق مصوبات شورای شهر مستقر در فرمانداری قرار گرفت و در نهایت فرمانداری به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به این مصوبات، شورای شهر را به تمکین از قانون فرا خواند.

وی ضمن ابراز خرسندی از پاسخ شورای شهر افزود: خوشبختانه مجموعه شورای شهر نیز پس از نامه فرمانداری به قانون تمکین کرده و بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای شهردار مستعفی را مجددا ابقا کردند.

فرماندار بهارستان اقدام اخیر شورای شهر را در راستای اتحاد و همدلی مهم خواند و گفت: خوشبختانه شورای اسلامی شهر گلستان در این برهه بسیار حساس با تمکین به قانون، خرد جمعی این نهاد مردمی را نشان داد و این حرکت قابل تقدیر است.

رئیس شورای اسلامی شهر نیز ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر و نگاه دلسوزانه مسئولین شهرستان به این مقوله عنوان کرد: ابقای مجدد نعمت زاده در واقع با هدف ایجاد وحدت در ارائه خدمات به مردم و رفع نگرانی مسئولین شهرستانی تحقق یافت.

صمد لطفی متذکر شد: داشتن وحدت کلمه و رویه مشخص جهت خدمت به مردم هدف اصلی شورای اسلامی شهر گلستان است که در همین راستا نمایندگان مردم در پارلمان شهری، صلاح شهر را در ابقای نعمت زاده به عنوان شهردار گلستان تشخیص دادند تا علاوه بر ایجاد آرامش در سطح شهر، نگرانی مسئولین شهرستانی و استانی نیز رفع شود.