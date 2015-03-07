به گزارش خبرنگار مهر، عباس کمالی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریز با بیان اینکه افزایش کیفیت محصولات داخلی باعث بالارفتن میزان خرید تولیدات داخلی توسط مردم می شود، ادامه داد: استفاده از کالای داخلی به اقتصاد کشور کمک بزرگی است و باعث تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه البته باید نگاه ویزه ای نیز به امر فرهنگ سازی استفاده از قطعات داخلی داشت، ادامه داد: فعالیت۱۸۰ واحد قطعه سازی فعال و بزرگ در استان علاوه بر ایجاد اشتغال و میزان صادرات باعث شده آذربایجان شرقی به قطب بزرگ تولید قطعه در کشور تبدیل شود.

کمالی سپس با انتقاد از عملکرد ضعیف اتاق بازرگانی تبریز در جذب سرمایه گذاران خارجی و همکاری با شرکت های بزرگ دنیا گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگ صنعتی و اقتصادی در استان وجود دارد که باید رسانه ها این توانمندی ها را معرفی کنند و مدیران نیز بیش از پیش از آنها در جهت توسعه اقتصادی یک منطقه استفاده کنند.

وی بر ضرورت مدرن کردن تکنولوژی های موجود در کارخانجات نیز تاکید کرد و با اشاره به اینکه ۱۱ میلیون دلار قطعات خودرو از تبریز به ۱۶ کشور دنیا صادر شده است، ابراز داشت: تامین نقدینگی از طریق بانک ها یکی از جدی ترین مشکلات ما است.

مدیر عامل گروه قطعه سازی امیر نیا با بیان اینکه در برخی کشورهای اروپایی محصولات این استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم عرضه می شود، افزود: حمایت دولت از قطعه سازی باعث شکوفایی بیشتر این صنعت شده و علاوه بر رشد اقتصادی باعث ارزآوری می شود.