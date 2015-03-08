افزایش ۱۵ درصدی بودجه بهزیستی/ ایجاد مشاغل جدید برای مددجویان

دکتر همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال آینده بودجه سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار خواهد شد بطوریکه ۳۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات و برنامه های سازمان در حوزه های مختلف اختصاص پیدا می کند.

وی از توجه به بخش مسکن و اشتغال خبر داد و گفت: با توجه به افزایش اعتبارات از این مبلغ در زمینه کمک به تامین جهیزیه، یارانه مراکز، فعالیت های تخصصی و...استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد تخصیص اعتبار امسال سازمان نیز گفت: سال ۹۳ سال خوبی برای بهزیستی بود بدلیل اینکه اعتبارات ما بیش از هر سال دیگری رشد داشت و تا کنون نیز تخصیص بودجه به حداکثر مکفی رسیده است و مشکلی در این رابطه نداریم.

هاشمی به اشتغال مددجویان و معلولان اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش در سال جاری مجتمع های تولیدی معلولان در ۲۱ استان راه اندازی شد و در همین ارتباط توانستیم دو هزار و ۷۵۰ شغل برای این افراد ایجاد کنیم.

وی از برنامه ریزی برای ایجاد مشاغل جدید برای معلولان و مددجویان خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قصدداریم در سال ۹۴ شغل های جدید دیگری برای معلولان ایجاد کنیم و از توانایی و ظرفیت بالقوه آنان در این خصوص بهره خواهیم برد.

به گفته هاشمی، همچنین برنامه دیگر ما افزایش سهم اشتغال معلولان در دستگاه های دولتی است که در سال بعد با اجرایی شدن قانون جامع معلولان و رایزنی با سازمانها و نهادهای مختلف امیدواریم به این امر دست پیدا کنیم.