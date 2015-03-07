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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

هلاکت سرکرده داعش در شرق حماه سوریه

هلاکت سرکرده داعش در شرق حماه سوریه

منابع سوری از هلاکت سرکرده داعش در شرق حماه و سرکرده جبهه النصره در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع سوری از هلاکت دیب حدیجان العتیبی ملقب به ابوعمار الجزراوی موسوم به والی داعش در منطقه و یکی از مسئولان نظامی برجسته این گروهک در عملیات نیروی هوایی سوریه در منطقه حمادی عمر در حومه شرقی حماه خبر دادند.

از سوی دیگر در منطقه السحیله در شیخ مسکین درحومه درعا ارتش سوریه طی عملیاتی تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساند و ادوات آنها را منهدم کرد.

منابع سوری از هلاکت ابو رامز بطاطایه سرکرده جبهه النصره در حومه دمشق خبر دادند.

در درعا البلد و طیسیا در حومه جنوبی درعا نیز ارتش سوریه عملیاتی علیه گروههای مسلح انجام داد. ارتش سوریه در تل اشهیب و تل اصفر نیز تروریستها را هدف قرار داد.

کد مطلب 2513335

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