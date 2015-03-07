نیروهای مسلح متناسب با تهدیدها ظرفیت‌ خود را افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در یادواره ۲۰۰ شهید ارتش در شهرستان فسا، اظهار داشت: اگر ما منطبق با تهدیدهای پیش رو، ظرفیت‌ها را در خود ایجاد نکنیم، در آینده دچار مشکل شده و آسیب جدی خواهیم دید.

وی از برگزاری یادواره شهدا به عنوان یک حرکت مقدس فرهنگی فاخر نام برد و گفت: در قالب این یادواره ها باید ارزش‌های برآمده از نظام جمهوری اسلامی سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یابد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه شهدا درس گرفته از مکتب امام حسین (ع) هستند، تصریح کرد: اگر ما امروز قدرتمند و عزتمند هستیم و تمام دنیا هم نمی‌تواند اقدامی علیه نظام ما انجام دهد، به برکت مکتب اسلام راستین و شهدای عزیز است.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از کتاب ۵۶۰ صفحه ای با عنوان «عند ربهم یرزقون» و نرم‌افزار چند رسانه ای با همین نام رونمایی شد.