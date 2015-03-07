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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

امیر سرتیپ پوردستان:

نیروهای مسلح متناسب با تهدیدها ظرفیت‌ خود را افزایش دهند

نیروهای مسلح متناسب با تهدیدها ظرفیت‌ خود را افزایش دهند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: از آنجا که نیروهای مسلح در خط مقدم تحریم‌ها و تهدیدها قرار دارند، باید متناسب با این تهدیدها به ایجاد ظرفیت‌های لازم بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در یادواره  ۲۰۰ شهید ارتش در شهرستان فسا، اظهار داشت: اگر ما منطبق با تهدیدهای پیش رو، ظرفیت‌ها را در خود ایجاد نکنیم، در آینده دچار مشکل شده و آسیب جدی خواهیم دید.

وی از برگزاری یادواره شهدا به عنوان یک حرکت مقدس فرهنگی فاخر نام برد و گفت: در قالب این یادواره ها باید ارزش‌های برآمده از نظام جمهوری اسلامی سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یابد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه شهدا درس گرفته از مکتب امام حسین (ع) هستند، تصریح کرد: اگر ما امروز قدرتمند و عزتمند هستیم و تمام دنیا هم نمی‌تواند اقدامی علیه نظام ما انجام دهد، به برکت مکتب اسلام راستین و شهدای عزیز است.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از کتاب ۵۶۰ صفحه ای با عنوان «عند ربهم یرزقون» و نرم‌افزار چند رسانه ای با همین نام رونمایی شد.

کد مطلب 2513337

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