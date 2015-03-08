مصوبه جدید وزارت علوم درباره نمره مردودی/زمان اعمال محدودیت پذیرش

عبدالرحيم نوه ابراهيم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر برخی آیین نامه های آموزشی گفت: یکی از مهمترین مواردی که دانشجویان منتظر تصمیم گیری نهایی درباره آن بودند، درج نمرات مردودی در کارنامه است که در میانگین کل حساب می شده. بر اساس آئین نامه جدید میانگین نمرات مردودی به شرط اینکه دانشجو نمره قبولی بگیرد، در میانگین کل حساب نمی شود.

وی افزود: اما به هر حال این نمره در کارنامه درج می شود و این مصوبه مربوط به دوره کاردانی و کارشناسی است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین با اشاره به سیاست دیگر وزارت علوم در زمینه ایجاد رشته های بین رشته ای گفت: این رشته ها هم موج جدیدی برای تمام گروه های علوم انسانی و فنی و مهندسی و علوم پایه است. رشته های جدیدی در حال تعریف است. در یک سال گذشته تعداد قابل توجهی بین رشته ای داشته ایم. بعنوان مثال هفته گذشته رشته دکترای علائم و کنترل راه آهن را مصوب کردیم و یا رشته ای را در کارشناسی ارشد با نام هنرهای رایانه ای داشتیم که از یک مجموعه رشته ها تشکیل می شدند.

نوه ابراهیم در خصوص محدود شدن پذیرش دانشجو در ۳ دانشگاه علمی کاربردی، فنی حرفه ای و غیر انتفاعی نیز گفت: در دفترچه های کنکور این محدودیت ها اعمال خواهد شد که مقطع کارشناسی آن ۵ ماه پیش تصویب شده و کارشناسی ارشد و دکترا هم حدود ۴ ماه پیش نهایی و بسته شد و در دفترچه های کنکور مهر ۱۳۹۴ اعمال می شود، البته اگر هنوز وارد دفترچه ها نشده باشد به مهر ماه ۱۳۹۵ اعمال می شود.

وی با بیان اینکه آئین نامه های جدید برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا روز گذشته تصویب شد گفت: یکی از کارهای اصلی شورای برنامه ریزی آموزشی تصویب آئین نامه های آموزشی است که پایه و اساس گردش کار آموزش را در دانشگاه ها هدایت و حمایت می کند، در همین راستا آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی روز گذشته به تصویب رسید، آئین نامه ای هم در دستور کار داریم که مربوط به کارشناسی ارشد است اما هنوز تصویب نشده است.