به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره عکس «خیام» امروز شنبه ۱۶ اسفند با حضور مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، علی سامعی دبیر جشنواره عکس «خیام»، علی دلاوری مشاور عالی دبیر جشنواره و اهالی رسانه در تالار تشریفات برج میلاد برگزار شد.

قرار بود مدیرعامل جدید مجموعه میلاد نیز در این نشست حضور داشته باشد و حتی نشست با دقایقی تاخیر به امید حضور او برگزار شد، اما درازا کشیدن جلسه ای که وی در آن حضور داشت مانع از شرکتش در این نشست شد.

سامعی در این نشست، جشنواره عکس «خیام» را تنها جشنواره ای دانست که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ـ که دفتر اصلی آن در پاریس است ـ و انجمن عکاسی آمریکا برگزار می‌شود و در این باره توضیح داد: فدراسیون بین المللی عکاسی در ۸۵ کشور شعبه دارد و در کنار انجمن عکاسی آمریکا هر سال بیش از ۷۰۰ جشنواره را برگزار می کند و هر کدام از این جشنواره ها ۳۰ صفحه دستورالعمل دارد.

وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره ها دو سال طول می کشد. ۶ ماه پس از اعلام فراخوان در جشنواره شرکت می کنند، دو هفته پس از این موعد داوری‌ها آغاز می شود، دو هفته بعد از آن نیز عکس ها به نمایش در می آید و ۷۷ روز بعد کاتالوگ جشنواره برای شرکت کننده ها ارسال می شود.

دبیر جشنواره عکس خیام با اشاره به اینکه فراخون این جشنواره پیش از نوروز ۹۲ ارسال شده است، تاکید کرد: شرکت کنندگان تا مرداد ماه فرصت شرکت در جشنواره را داشته اند، اوایل شهریور داوری به پایان رسید. ۲۵ هزار قطعه عکس از ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت کننده از ۷۵ کشور به جشنواره رسید. البته در دوره اول که سال‌های ۹۱ و ۹۲ برگزار شده بود، ۱۶ هزار عکس از ۲ هزار و ۴۰۰ عکاس از ۷۶ کشور به دبیرخانه رسید و آثار در ۱۶ کشور نمایش داده شدند.

سامعی با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه و گشایش نمایشگاه در دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰ در سالن همایش های برج میلاد یادآور شد: پس از تهران در ۳۲ شهر نمایشگاه آثار را برگزار خواهیم کرد. البته در تهران نیز دو نمایشگاه داریم و علاوه بر برج میلاد در یک گالری خصوصی در شمال تهران نیز آثار نمایش داده می شود. ما هر هفته در دو شهر نمایشگاه برگزار می کنیم سپس در عمان و بعد در تاجیکستان آثار به نمایش در خواهند آمد.

وی افزود: این عکس های در چهار بخش به دست ما رسیده که بخش آزاد رنگی، آزاد تک رنگ، بخش سفر و بخش خلاقه از جمله قسمت های مختلف جشنواره هستند. البته در بخش سفر جایزه ویژه ای را برای نجوم در نظر گرفته ایم و مدال طلای خیام به احترام خیام به برگزیده داده می‌شود. در بخش خلاقه نیز عکاس می تواند عکس های خودش را ترکیب کند، به شرط اینکه خودش مونتاژ روی آن انجام دهد.

ملانوروزی به عنوان سخنران دیگر نشست با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت ارشاد حمایت از بخش خصوصی است، اما رسانه ها با حضور حداکثریشان در این نشست نشان دادند از ارشاد نیز در این زمینه پیش قدم تر هستند، اظهار کرد: این حضور رشک‌انگیز است و ما در بخش دولتی حضور بسیاری از شما را نداریم. اکثر جشنواره های دولتی بودجه ای دارند و با خودرضایتی مدیران دولتی هر سال آماری ارائه می شود و این جشنواره ها به کار خود ادامه می دهد اما در بخش خصوصی اگر مشکلی وجود داشته باشد در دوره بعد بسیاری از هنرمندان از شرکت در آن پرهیز می کنند و جشنواره شکست می خورد. بنابراین جشنواره های خصوصی فعالیتی جدی و واقعی دارند.

وی تاکید کرد: سیاست دولت یازدهم این است که بیشتر فعالیت ها به بخش خصوصی سپرده شود و ما به عنوان حامی و ناظر در این امور فعالیت کنیم. جشنواره خیام نیز یکی از بهترین جشنواره های هنری کشور است و اگر دیگر جشنواره‌ها نیز به این سمت بروند نیازی به ورود مسئولان دولتی نخواهد بود.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: حضور ۷۵ کشور در این جشنواره نشان می‌دهد خیام از جشنواره های چندین ساله دولتی جلوتر است و نگاه تخصصی تری دارد.

در ادامه دلاوری، نیز این رویداد هنری را منحصربه فرد و تعداد مخاطبان خارجی آن را بیش از حد تصور خواند و گفت: با وجود اینکه ما در بخش رسانه های خارجی ناخواسته تحریم هستیم و رویدادهای هنری ما صادقانه منعکس نمی شود، اما این جشنواره توانسته با وجود همه هجمه ها برای بار دوم برگزار شود. حضور دو هزار و ۷۸۹ عکاس از ۷۵ کشور امری بی سابقه است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این جشنواره تبدیل کردن هنر ایرانی به یک برند بین المللی است و چشم انداز نماینده فیاپ تبدیل کردن جشنواره خیام به یکی از بهترین جشنواره های عکس در عرصه منطقه ای و حتی جهانی است و این گونه عکاسان ایرانی در حوزه بین الملل معرفی می شوند. کتاب جشنواره نیز پنج ستاره دارد و هم به شرکت کنندگان ایرانی داده می شود و هم هزار نسخه از آن به کشورهای خارجی فرستاده می شود تا اینگونه هنرمندان ایرانی نیز به جهانیان معرفی شوند.

دلاوری تاکید کرد: کانون نخبگان فرهنگستان هنر نیز از جوانان برگزیده جشنواره حمایت خواهد کرد اینگونه که هنرمندان جوانی که در جشنواره برگزیده می شوند در سه طرح ثبت نام خواهند شد. تکریم این هنرمندان جوان در عرصه خدمات درمانی، بیمه عمر و بازنشستگی خواهد بود.

مشاور عالی دبیر جشنواره، تصریح کرد: مجموعه های مختلفی متولی آموزش و ارتقای سطح عکاسان جوان شده اند، اما اکثر این موسسات کم کاری می کنند و اطلاعات کافی و شاخصه های بین المللی را در اختیار جوانان قرار نمی دهند.

در ادامه سامعی، با بیان اینکه ابراهیم بهرامی پیشنهاد انتخاب عنوان «خیام» برای جشنواره را ارائه کرده است، گفت: خیام چهره شناخته شده ای در جهان است و خارج از ایران کشور ما را به دو چیز می شناسند، یا با عنوان عمر خیام و یا ابوالقاسم فردوسی. ما بحث نجوم را نیز به خاطر همین عنوان اضافه کردیم.

وی درباره لزوم برگزاری نمایشگاه های عکس در ۳۲ شهر نیز توضیح داد: از آنجایی که بیشتر آثار متعلق به عکاسان خارجی است، ما می خواهیم عکاسان شهرستانی با هنرمندان بین المللی آشنا شوند.

در ادامه ملانوروزی در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره دلیل حضورش در این نشست و نحوه همکاری اش با جشنواره گفت: مجوزهای برگزاری جشنواره از طرف ما داده شده و نمایش آثار در شهرستان ها نیز در گالری های وزارت ارشاد خواهد بود.

همچنین سامعی درباره دلیل انتخاب گالری «ایده پارسی» اظهار کرد: اکثر گالری ها تا سه سال آینده برنامه داشته اند و ما تصمیم گرفتیم ۶۵ عکس را در ایده پارسی به نمایش درآوریم ضمن اینکه هزینه فروش این آثار نیز نه به ما می رسد و نه فیاپ، بلکه بین گالری و هنرمند قراردادی شکل خواهد گرفت و ما کپی رایت را کاملا رعایت کرده ایم.

دلاوری نیز در این زمینه بیان کرد: ما باید تجاری سازی کنیم. سامعی نماینده رسمی فیاپ است و نمایش عکس ها در برج میلاد نیز کاملا رایگان است. برج میلاد در این بحران مالی یک کار فرهنگی انجام داده است.

دبیر جشنواره عکس خیام، درباره جوایز برگزیدگان نیز توضیح داد: مدال طلای فیاپ و مدال طلای پی اس ای به نفرات اول اهدا خواهد شد ما هم می خواستیم کار تکی انجام دهیم و مدال هایی با کاشی درست کرده ایم به این ترتیب مدال خیام در سه رتبه طلا، نقره و برنز و مدال کمال الملک در سه رتبه فیروزه ای، نقره و برنز اهدا خواهد شد. همچنین ما ۱۸ اسفند در مراسم افتتاحیه ضمن اهداف جوایز توزیع کتاب را نیز خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران، برج میلاد و فرهنگستان هنر در برگزاری این جشنواره ما را حمایت کرده اند. شهرداری در انتشار کتاب کمک زیادی به ما کرد البته یک بخش معرفی تهران به این کتاب اضافه شده و به ۷۵ کشور دنیا فرستاده خواهد شد.

سامعی همچنین از اضافه شدن یک بخش جدید به جشنواره در دور سوم اشاره کرد و در پایان گفت: پس از مراسم افتتاحیه دور دوم فراخوان دوره سوم منتشر خواهد شد و ما بخشی به نام «مادر زمین» را هم اضافه کرده ایم که برای این بخش صحبت هایی با میراث فرهنگی داشته ایم. از مجموع ۱۶۰ عکس برگزیده نیز ۷۰ نفر عکاس ایرانی و ۷۲ نفر عکاس خارجی داریم که برخی در چند بخش شرکت کرده اند. کارگاه های آموزشی نیز در چند شهر خواهیم داشت.