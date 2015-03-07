به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر شنبه در دومین نشست شورای حفاظت منابع آب مراغه اظهار داشت: مقابله با بهره برداران چاه های غیر مجاز نیازمند هماهنگی مسئولان ارشد استان بوده که اگر آن ها، این اقدام ها را به صورت جدی در مرکز استان انجام دهند، شهرستان ها نیز به آسانی با بهره برداران غیر مجاز برخورد می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون در این شهرستان بیش از سه هزار حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شده که اداره امور آب و مراجع قضایی آماده همکاری در خصوص انسداد این چاه ها هستند.

محمدی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی از ۱۹۱ حلقه چاه انسداد شده، ۴۱ مورد آن در مراغه انجام شده، ادامه داد: این امر نشان از عزم جدی این شهرستان بوده و اقدام مناسب در این ارتباط نیاز به عزم جدی تر مسئولان استان و سایر شهرستان ها دارد.

وی افزود: مسئولان این شهرستان تمام تلاش خود را انجام می دهند اما وقتی شاهد حرکت جدی در مرکز استان نیستند، اقدامات آنان در این روند کند می شود.

رییس اداره آب منطقه ای مراغه نیز در این جلسه گفت: هم اکنون ۳۰۰ حکم انسداد چاه های غیر مجاز در این شهرستان با همکاری نهادهای قضایی اخذ شده که با انسداد آن ها، سالانه از برداشت پنج میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی جلوگیری می شود.



عبدالله فرمانی افزود: بهره برداران این شهرستان از سه هزار حلقه چاه غیر مجاز، حدود سه هزار هکتار از اراضی باغی را آبیاری می کنند.