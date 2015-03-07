حدود ۳ میلیون هکتار از زمین های اصفهان بیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شاملی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با بیابانزدایی در ایران اظهار داشت: ایران به تکنولوژی بیابان‌زدایی مجهز و استان اصفهان در این زمینه موفق عمل کرده است.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها برای این امر افزود: در چین برای بیابان زدایی از درختی استفاده می شود که بذر آن دارویی است و این امر موجب شده تا خود مردم راغب به کشت این گیاهان برای درآمدزایی شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۰ درصد کل دنیا و ۲۰ درصد کشور ما بیابانی است، تاکید کرد: در استان اصفهان سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از استان معادل ۳۰ درصد بیابانی است.

وی اضافه کرد: متوسط بارندگی دنیا ۷۵۰ میلی متر در سال، کشور ایران ۲۵۰ و اصفهان ۱۲۵ میلی متر است.

شاملی مدیریت در اکوسیستم خشک را سخت تر از دیگر موارد برشمرد و بیان داشت: در شرق اصفهان نه تنها کمکی برای کنترل کانون بحران نکردیم بلکه ۹ هزار هکتار از آن توسط معادن گچ و ۲ هزار هکتار توسط معادن شن تخریب شده است.

وی گفت: بنابراین لازم است در ابتدا تخریب را کاهش و سپس احیا را در دستور کار قرار دهیم که نیاز به نهال کاری و در اولویت قرار دادن استفاده پساب برای این امر ضروری است.

منابع طبیعی به طور موقت نیازمند پساب برای احیای شرق است

مدیرکل منابع طبیعی استان ابراز داشت: گونه درختان کاشته شده (طاق) به گونه ای است که پس از ۱۷ مورد آبیاری (دو سال) دیگر نیازی به این امر نیست بدین معنا که اداره کل منابع طبیعی به طور موقت به این پسابها برای احیای شرق نیاز دارد چراکه این درختان با ۱۲۰ میلی متر بارندگی خودشان زنده می مانند.

وی با بیان اینکه طی ۵ سال گذشته منابع طبیعی استان با بسیج سازندگی برای بیابان زدایی ۳۵۰۰ هکتار در شهرستان های مختلف همکاری داشته است، تصریح کرد: به کمک پیمانکاران بخش خصوصی، نیروهای بسیج سازندگی و تشکل ها در این راستا می توان گام های موثری برداشت.

شاملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صندوق توسعه منابع طبیعی در استان اصفهان راه اندازی شده است، گفت: این صندوق به منظور کارهای مشارکتی در زمینه حفظ منابع طبیعی وام ۴ درصد بدون وثیقه به تعاونی های مرتبط پرداخت می کند که تا امروز این صندوق ۱۰۷ مورد تسهیلات به تعاونی ها به عدد ۵.۷ میلیارد تومان کمک کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه منابع طبیعی تصریح کرد: در طول سال کلاس های آموزشی و ترویجی برای جامعه هدف و جلسات مختلف با ائمه جماعات، و فرهنگیان نیز داشته ایم اما اعتباری که در این زمینه تخصیص یافته کافی نیست.

توزیع ۳۵۰ هزار اصله درخت در میان مردم

وی در ارتباط با اقدامات توسعه فضای سبز ابراز داشت: ۳۵۰ هزار اصله درخت در میان مردم استان با نظارت کاشت توزیع و ۱۶۰ هزار اصله نیز توسط منابع طبیعی استان در مناطق بیابانی کشت شده است.

شاملی بیان داشت: در سال جاری علوفه ای که در مراتع استان تولید شده است ۱۴۲ میلیارد تومان ارزش داشته است که حدود ۱.۶ واحد دامی مجاز قرار بود از آن استفاده کنند که متاسفانه ۲.۵ میلیون واحد دامی در مرتع وجود داشته است.

وی اضافه کرد: برداشت محصولات فرعی در سال ۹۳ دو هزار و ۸۴۴ تن بوده است که ۱۶ میلیارد تومان برای روستاییان درآمدزایی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: طرحی برای ۶ سال آینده برای کاشت گیاهان دارویی تهیه کرده ایم اما با مشکل کمبود اعتبار مواجه هستیم.

امکان کشت سالیانه ۹ هزار گیاه دارویی در استان

وی با بیان اینکه امکان توسعه کشت سالیانه گیاهان دارویی به میزان ۹ هزار هکتار در استان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: با ۲۷ میلیارد تومان اعتبار در شش سال ۵۴ هزار هکتار گیاهان دارویی خواهیم داشت که علاوه بر تقویت پوشش گیاهی برای مردم نیز درآمدزا خواهد بود.

شاملی با اشاره به اینکه تنها ۶۵ هزار هکتار جنگل زاگرسی در استان در شهرستان های فریدون شهر و سمیرم وجود دارد، گفت: به دلیل خدمات سوخت رسانی و رضایت از سوخت گاز مردم دیگر به قطع درختان رغبتی ندارند.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان تاکید کرد: بنابراین اگر نیاز سوختی این مناطق به شکل کامل تامین شود دیگر به هیچ عنوان مشکل قطع درختان نخواهیم داشت و بخشی از این تامین سوخت می تواند از طریق سیستم بیوگاز باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کل اعتبارات منابع طبیعی از محل اعتبارات ملی و استانی ۱۷ میلیارد تومان است، گفت: بر اساس ۱۰۰ درصد تخصیص، قراردادهای خود را تعیین کرده ایم.