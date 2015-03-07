به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان عصر شنبه در انجمن مدیران منابع انسانی استان با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی کارگروه های واحدهای اجرایی در سطح استان گفت: آموزش را سرلوحه کار خود قرار داده ایم چرا که بر این باور هستیم، ‌آموزش تنها گزینه استعدادیابی، ‌جانشین پروری و توسعه دانش تخصصی همکاران در جهت پاسخگوئی است.

وی‌ با تأکید بر نگه داشت منابع انسانی به اجرای ۱۳ ساله قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: میانگین سنی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در استان در بازه ۴۲ تا ۴۵ سال است.

اردلان افرود: این سنین زمان انتقال دانش و اندوخته های تجربی نیروی کار است اما با اجرای قانون مذکور این مهم محقق نمی شود.

وی ادامه داد: لذا ضرورت دارد مدیران منابع انسانی با آسیب شناسی این قانون، راهکارهای اجرایی برای حفظ سلامت و نگه داشت نیروی انسانی ارائه کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان همچنین با اشاره به دستور العمل رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان و آرای ماده ۱۴۸ قانون کار، ‌ اصلاح و تعیین ضوابط در قراردادهای استخدامی را از دیگر اقدامات مؤثر مدیران منابع انسانی دانست که خواهد توانست ضمن احقاق حقوق نیروی کار، آنان را جهت بهره مندی از خدمات سازمان یاری کند.