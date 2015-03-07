۴۳ پایگاه هلال احمر گلستان آماده خدمت رسانی در ایام نوروز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد تسهیلات سفر استان، افزود: ۱۰ ایستگاه سلامت در ۱۰ شهرستان استان برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی در کنار پایگاه امداد و نجات مشغول خواهند بود.

وی از اجرای طرح ملی امداد و نجات و طرح سلامت و ایمنی مسافران نوروزی برای خدمت دهی بهتر خبر داد وگفت: امسال با ۱۰ هزار نفر نیروی داوطلب آماده استقرار در پایگاه های نورزی هستیم که این تعداد در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

این مسئول گلستانی از امضا تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و هلال احمر خبر داد و تصریح کرد: مرکز عملیات، کنترل و فرماندهی در این مرکزبه صورت مشترک برگزار می شود.

اکبری با بیان این نکته که این رزمایش مشترک در ورودی استان مستقر است، افزود: این مرکز عملیاتی در قالب توسعه گردشگری و اقامت بیشتر مسافران در استان اجرا شده است.

اکبری از فعالیت ۷۰ پایگاه ثابت و سیار در استان برای ایام نوروز خبر داد و اذعان کرد: ۹ تیم سحاب (دوچرخه سواران) برای راهنمایی مسیرهای کوتاه به مسافران پیش بینی شده است.

وی برپایی خیمه های نماز، ایستگاه دوستدار کودک و ایستگاه سلامت را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر اعلام کرد و افزود: در سال جاری ۱۴ ایستگاه دوستدار کودک با هدف جذب مسافران و ۱۰ ایستگاه سلامت برای ۱۰ شهرستان استان برنامه ریزی شده است.