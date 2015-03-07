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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۰

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛

ناظر و داوران بازی رفت پرسپولیس با النصر معرفی شدند

ناظر و داوران بازی رفت پرسپولیس با النصر معرفی شدند

کنفدراسیون فوتبال آسیا ناظر بازی، ارزیاب داوری و داوران بازی رفت دیدار پرسپولیس و النصر عربستان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کنفدراسیون فوتبال آسیا «سالی‌کین‌دین سارکواوی» از سنگاپور را به عنوان ناظر بازی النصر عربستان و پرسپولیس ایران در هفته سوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. «جاسم محمد» از قطر نیز وظیفه ارزیابی داوران و گزارش عملکرد آنها را بر عهده دارد.

«ساتور یوجی» از ژاپن نیز داور این مسابقه است و دو هموطن وی به نام‌های «ساگارا تورو» و «گوچی شینجی» به عنوان کمک‌های اول و دوم وی را یاری خواهند کرد. «تانتا شوگیز» از ازبکستان هم داور چهارم این مسابقه است.

کد مطلب 2513390

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