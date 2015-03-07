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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

در ادامه سفر به قزاقستان صورت گرفت؛

بازدید فرمانده نیروی دریایی از تأسیسات دفاع دریایی قزاقستان

بازدید فرمانده نیروی دریایی از تأسیسات دفاع دریایی قزاقستان

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تأسیسات دفاع دریایی جمهوری قزاقستان بازدید و درباره راه‌های توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه سفر خود به جمهوری قزاقستان، با حضور دو روزه در بندر «آکتائو»، پس از مذاکره با مقامات نظامی از تجهیزات دفاعی و پایگاه دریایی این بندر بازدید کرد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری با حضور در پایگاه دریایی بندر آکتائو قزاقستان، از ناوچه موشک‌انداز «ساری آرکا»، مرکز آموزش دریایی قزاقستان و تیپ ۳۹۰ تفنگداران دریایی بازدید کرد.

وی همچنین در نشست‌هایی با حضور مقامات نظامی قزاقستان، بر صلح و دوستی و تامین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی و دخالت نکردن کشورهای فرامنطقه ای بر این پهنه دریایی تأکید کرد.

در این نشست ها، راه‌های توسعه همکاری بین ناوگانه ای دو کشور در دریای خزر برای ارتقای امنیت مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 2513393

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