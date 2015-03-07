به گزارش خبرگزاری مهر، نقی میرزا کریمی گفت: هر ساله در آستانه سال نو، خرید و فروش حیوانات بویژه گونه های آبزی رونق پیدا می کند که در سالهای گذشته نیز یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با عوامل آن برخورد کرده است.

وی افزود: امسال نیز با آغاز به کار یگان حفاظت محیط زیست شهر تهران، گشت و پایش مراکز خرید و فروش حیوانات تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

میرزا کریمی با اشاره به اینکه خرید، فروش ، نگهداری و عرضه جانوران وحشی ممنوع بوده و جرم محسوب می شود تصریح کرد :مهمترین گونه ای که در این فصل در بازار خرید و فروش می گردد سمندر لرستانی است که گونه ای آندمیک و در حال انقراض می باشد و خرید و فروش آن ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط ماموران برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: همچنین خرید و فروش انواع مارها و لاک پشت مهاجم گوش قرمز نیز ممنوع است.

وی از شهروندان خواست تا در آستانه سال نو از خرید و در اسارت نگهداشتن حیوانات خودداری کرده و همچنین در صورت مشاهده خرید و فروش حیات وحش موضوع را با شماره تماس های ۸۸۸۴۳۴۹۸ و ۷۷۳۵۹۵۶۴ یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند.