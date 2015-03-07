مدیرعامل صنایع پتروشیمی ابقا شد/ ۳ کاندیدا برای معاونت زنگنه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز به کار فعالیت دولت تدبیر و امید با حکم بیژن زنگنه وزیر نفت، عباس شعری‌مقدم به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی منصوب شد.

بر این اساس با گذشت حدود دو سال از انتصاب شعری‌مقدم به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، زنگنه وزیر نفت با استعفای شعری مقدم مخالفت کرده است و قرار شده تا شهریور ماه سال ۱۳۹۴ وی سکان مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور را بر عهده بگیرد.

همزمان با مخالفت وزیر نفت با استعفای معاون وزیر نفت، بنا به درخواست و پیشنهاد شعری‌مقدم معاون فعلی وزیر نفت در امور پتروشیمی سه مدیر صنعت پتروشیمی برای تصدی کرسی معاونت وزیر نفت در امور پتروشیمی به زنگنه وزیر نفت معرفی شده اند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که حسین شهریاری مدیرعامل شرکت پتروشیمی دماوند، علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حمیدرضا رستمی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی سه کاندیدای واگذاری مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شمار می روند.

در همین حال از منصور معظمی معاون برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به عنوان یکی از نامزدهای مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نام برده می شود که با توجه به نیاز وزارت نفت بعید به نظر می رسد که زنگنه وزیر نفت با انتقال معظمی به پتروشیمی موافقت کند.

از سوی دیگر همزمان با احتمال تغییرات جدید در مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخی از مدیران جوان هم برای تصاحب این کرسی استراتژیک صنعت پتروشیمی عزم جزم کرده اند که وزیر نفت شخصا با واگذاری مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدیران بی تجربه مخالفت کرده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت نصب شده محوصلات پتروشیمیایی ایران به بیش از ۶۰ میلیون تن رسیده که ارزش تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشور سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت در نخستین روزهای در اختیار گرفتن سکان مدیریت وزارت نفت از برنامه ریزی به منظور دومین جهش توسعه ای در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: با دومین جهش توسعه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به سالانه ۱۰۰ میلیون تن و ارزش تولید محصولات پتروشیمیایی کشور به ۴۰ میلیارد دلار در سال افزایش می یابد.