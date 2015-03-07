به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۶۶ کیلوگرم محمدعلی گرایی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم دیمیترو پیسلار از اوکراین را شکست داد و در دور سوم فرانس هاروتیونیان از سوئد را مغلوب کرد. گرایی در دور چهارم نیز از سد پاول لیاخ از بلاروس گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت که در این مرحله مغلوب دانیل جانیسیچ از کرواسی شد و به دیدار رده‌بندی رسید.

در وزن ۷۵ کیلوگرم پیام بویری پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم از سد دانیل گاجیف و تاکه هیرو کاناکوبو از قزاقستان و ژاپن گذشت، اما در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب لازلو زابو از مجارستان شد. با توجه به حضور این کشتی گیر مجار در دیدار فینال، بویری هم به گروه بازنده‌ها رفت.

در وزن ۸۵ کیلوگرم نیز مجتبی کریم فر در دور اول پاتریک زابو از مجارستان را شکست داد و در دور دوم مغلوب الکساندر کیانیکوف قهرمان سال ۲۰۱۰ اروپا از بلاروس شد. کریم‌فر نیز در ادامه با توجه به شکست کشتی گیر حریف در دور بعد، از دور مسابقات کنار رفت.

بر این اساس نفرات برتر مسابقات روز نخست این رقابتها امشب مشخص می‌شوند. رامین طاهری و علی زینتی رفاه نمایندگان اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشورمان فردا (یکشنبه) در این رقابتها به میدان می‌روند.