پرداخت مطالبات داروخانه ها دوباره به تاخیر افتاد/خلف وعده بیمه ها

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر، پرداخت مطالبات داروخانه ها تا حدودی به روز شده بود ولی دوباره چند ماه است که شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها هستیم.

وی با اعلام اینکه آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها مربوط به مهر ماه است، گفت: بر اساس آنچه که بیمه ها تعهد دارند، می بایست تا الان مطالبات آبان و آذر نیز پرداخت می شد.

مژدهی آذر با عنوان این مطلب که بر اساس قانون می بایست ۶۰ درصد مطالبات داروخانه ها در زمان تحویل نسخه ها پرداخت شود، تاکید کرد: با این شرایط نیز، باید ۶۰ درصد از مطالبات ماههای دی و بهمن نیز پرداخت می شد که متاسفانه انجام نشده است.

رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: وقتی داروخانه ها در پرداخت تعهدات شان به دارایی و بیمه ها تاخیر می کنند، برای آنها جریمه تعلق می گیرد. در حالی که مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، با تاخیر پرداخت می شود.