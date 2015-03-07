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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۸

راه‌اندازی سامانه فروش اینترنتی آهن

راه‌اندازی سامانه فروش اینترنتی آهن

سامانه اینترنتی فروش آهن از امروز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین وفایی در نشستی خبری با بیان اینکه سامانه اینترنتی فروش آهن بطور رسمی از امروز شنبه کار خود را شروع کرده است، گفت: در جامعه امروز و با توجه به رشد ارتباطات شیوه خرید و فروش تغییر کرده است و با توجه به بازار سنتی آهن، نیاز به فروش اینترنتی آن احساس می‌شد. ضمن آنکه در سال های اخیر ساخت و ساز رشد زیادی داشته است و آهن از ملزومات اصلی ساختمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فروش آهن در شکل کنونی به شیوه سنتی انجام می‌گیرد، اظهار داشت: متاسفانه سنتی بودن بازار آهن، مشکلات زیادی را به وجود آورده زیرا تبادلات در این بازار برپایه اعتماد است که این موضوع تاکنون منجر به کلاهبرداری و یا از بین رفتن سرمایه افراد شده است.

مدیرعامل سامانه فروش اینترنتی آهن با اشاره به اینکه نیاز بود تا خرید و فروش آهن در داخل یک چهارچوب شکل بگیرد، افزود: سامانه اینترنتی فروش آهن از سه سال پیش بصورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد و از امروز بصورت رسمی کار این سامانه شروع شده است.

وفایی با بیان اینکه سامانه بصورت مستقیم از کارخانجات و یا بنکداران، آهن خریداری می‌کند، بیان کرد: به دلیل خرید مستقیم، قیمت محصولات این سامانه کمتر از بازار است ضمن آنکه قیمت بصورت لحظه‌ای در سایت نمایش داده می‌شود.

وی با تاکید بر نظام نوین خرید و فروش در بخش فروش این محصول، گفت: سرعت بالای اطلاع رسانی و ضمانت مالی و امنیت پرداخت که از سوی یک بانک تامین شده است، از مزایای این سامانه است.

مدیرعامل سامانه فروش اینترنتی آهن با اشاره به اینکه کشور ظرفیت زیادی برای تولید و مصرف فولاد دارد، گفت: این سامانه می‌تواند نظام مشخصی برای بازار آهن ایجاد کند و تولیدکننده هم با ضمانت کالاها را تولید کرده و از طریق این سامانه به فروش برساند.

کد مطلب 2513407

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