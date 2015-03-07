به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین وفایی در نشستی خبری با بیان اینکه سامانه اینترنتی فروش آهن بطور رسمی از امروز شنبه کار خود را شروع کرده است، گفت: در جامعه امروز و با توجه به رشد ارتباطات شیوه خرید و فروش تغییر کرده است و با توجه به بازار سنتی آهن، نیاز به فروش اینترنتی آن احساس می‌شد. ضمن آنکه در سال های اخیر ساخت و ساز رشد زیادی داشته است و آهن از ملزومات اصلی ساختمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فروش آهن در شکل کنونی به شیوه سنتی انجام می‌گیرد، اظهار داشت: متاسفانه سنتی بودن بازار آهن، مشکلات زیادی را به وجود آورده زیرا تبادلات در این بازار برپایه اعتماد است که این موضوع تاکنون منجر به کلاهبرداری و یا از بین رفتن سرمایه افراد شده است.

مدیرعامل سامانه فروش اینترنتی آهن با اشاره به اینکه نیاز بود تا خرید و فروش آهن در داخل یک چهارچوب شکل بگیرد، افزود: سامانه اینترنتی فروش آهن از سه سال پیش بصورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد و از امروز بصورت رسمی کار این سامانه شروع شده است.

وفایی با بیان اینکه سامانه بصورت مستقیم از کارخانجات و یا بنکداران، آهن خریداری می‌کند، بیان کرد: به دلیل خرید مستقیم، قیمت محصولات این سامانه کمتر از بازار است ضمن آنکه قیمت بصورت لحظه‌ای در سایت نمایش داده می‌شود.

وی با تاکید بر نظام نوین خرید و فروش در بخش فروش این محصول، گفت: سرعت بالای اطلاع رسانی و ضمانت مالی و امنیت پرداخت که از سوی یک بانک تامین شده است، از مزایای این سامانه است.

مدیرعامل سامانه فروش اینترنتی آهن با اشاره به اینکه کشور ظرفیت زیادی برای تولید و مصرف فولاد دارد، گفت: این سامانه می‌تواند نظام مشخصی برای بازار آهن ایجاد کند و تولیدکننده هم با ضمانت کالاها را تولید کرده و از طریق این سامانه به فروش برساند.