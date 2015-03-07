شکست تیم تنیس روی میز قم برابر کردستان در نخستین گام

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ بر‌تر تنیس روی میز جوانان و امید باشگاه‌های کشور عصر امروز آغاز شد و تیم تنیس روی میز جوانان قم در نخستین بازی خود در خانه طعم تلخ شکست را پذیرا شد.

در این مسابقه پینگ پنگ بازان جوان قمی که حضور در ابلا‌ترین سطح رقابتی تنیس روی میز کشور در رده‌های سنی جوانان و امید را تجربه می‌کنند برابر تیم پرمهره و پرهزینه هیئت تنیس روی میز سنندج کار دشواری در پیش رو داشتند.

نمایش پایاپای شاگردان صادق شهیدی در این مسابقه به دلیل بی‌تجربگی بازیکنان قمی تیم تنیس روی میز قم به ثمر ننشست و قمی‌ها با وجود گرفتن یک بازی از حریف در ‌‌نهایت ۵ بر یک مغلوب شدند.

نماینده تنیس روی میز قم که با ترکیبی جوان و بومی وارد این مسابقات شده پس از تحمل شکست برابر کردستان در دومین مسابقه خود با تیم قدرتمند مقاومت بسیج قزوین مسابقه می‌دهد.

پنگ پنگ بازان قمی در پیکارهای لیگ بر‌تر جوانان و امید کشور با نمایندگان کردستان، قزوین، گلستان و مازندران در یک گروه قرار گرفته‌اند چنان که تیم‌های مقاومت بسیج قزوین، هیئت تنیس روی میز کردستان، هیئت تنیس روی میز بابل و جوانان گرگان تیم‌های حاضر در گروه نخست این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

مسابقات تنیس روی میز لیگ بر‌تر جوانان و امید کشور در شرایطی برگزار می‌شود که تیم تنیس روی میز قم نیز با تیمی شامل ۶ ورزشکار و یک مربی در این مسابقات حاضر است.

حسین حمیدی، مهدی عباسی، محمد حجازی، محمد اسدی، امین منتظری و امیرعلی عباسی ترکیب نفرات تیم تنیس روی میز قم در این مسابقات را تشکیل می‌دهند و مربیگری این تیم بر عهده محمدصادق شهیدی فرد است.