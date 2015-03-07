جشن روز درختکاری در آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا در این مراسم که پیش از ظهر شنبه برگزار شد اظهار داشت: اهمیت درخت و درختکاری با توجه به نزدیک شدن فصل بهار برای سرسبزی و شادابی طبیعت بسیار مهم و مؤثر است.
سرخوش کرمزاده با بیان اینکه آموزش و فرهنگسازی رکن مهم توجه جامعه به اصل حفاظت از منابع طبیعی است، افزود: حفظ منابع طبیعی وظیفهای همگانی بوده و تنها متوجه دولت و مسئولان نیست.
وی با بیان اینکه جنگلهای شهرستان آستارا با وسعت ۴۰هزار هکتاری بخشی از جنگلهای باستانی هیرکانی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: آستارا با داشتن حدود ۴۰هزار هکتار جنگل و مرتع از سرسبزترین نقاط کشور بوده و از دو حوزه آبخیز رودخانههای آستاراچای و لوندویل برخوردار است.
کرم زاده با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با رفع تصرف اراضی ملی به سطح جنگلهای آستارا افزوده شده است، توضیح داد: یکی از افتخارات دولت در شهرستان مرزی آستارا شناسایی و تهیه سند برای ۴۰هزار هکتار عرصههای جنگلی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا گفت: همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری توزیع رایگان ۵ هزار اصله نهال در سطح شهرستان آستارا آغاز شده است.
وی ادامه داد: این تعداد نهال بین ارگانهای دولتی، دانشآموزان و دیگر اقشار مردم توزیع شده است.
کرمزاده با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز و بهرهمندی مسافران از زیباییهای طبیعت شهرستان آستارا افزود: از تمامی مسافران انتظار داریم در جهت حفظ زیباییهای طبیعت کوشا بوده و از روشن کردن آتش و همچنین عدم رعایت نظافت در عرصههای جنگل خودداری کنند.
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