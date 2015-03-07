امدادرسانی به حادثه دیدگان برف و کولاک مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از پوشش امدادی ۴۰ حادثه در یك هفته گذشته خبر داد و افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۲۰ سانحه جاده ای، هفت حادثه شهری، پنج فقره حادثه برف و كولاك و همچنین ارائه خدمات امدادی لازم به ۸ فقره فوریت های امدادی مراجعین به پایگاه های امدادی از جمله خدمات ارائه شده امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان مازندران در یك هفته گذشته بوده است.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی لازم به ۸۵مصدوم، ارائه خدمات درمان سرپایی به ۴۱ نفر و انتقال ۲۸مصدوم به مراكز درمانی از دیگر خدمات نجاتگران هلال احمر استان بوده است.

ولی پور گفت: در این عملیات ها ۱۳۸ نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۴۵ تیم امدادی با به كارگیری ۳۶دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی مشاركت داشتند.