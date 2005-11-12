عبادي: وقوع هرگونه تخلف در سازمان ملي جوانان را تكذيب مي كنم / حتي يكبار در مورد تحقيق و تفحص با ما تماس نگرفته اند/ بنده و همكارانم در مقابل قانون تابع و تسليم هستيم

دكتر رحيم عبادي با ارسال نامه اي به خبرگزاري " مهر " ، پاسخ هايي در خصوص مصاحبه اين خبرگزاري با دكتر لاله افتخاري پيرامون تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان ارسال داشته است.

وي ، با ذكر اين نكته كه " لازم ديدم نكاتي در خصوص مصاحبه مورخ 17 آبان ، به اطلاع شما برسانم تا بر اساس انصاف و عدل اسلامي آنگونه كه خود صلاح مي دانيد تصحيح فرماييد " ، آورده است : فرموديد مدت يكسال از تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان مي گذرد ، در حالي كه سركار (خانم افتخاري) اطلاع داريد كه تحقيق و تفحص در جلسه مورخه 14/11/83 به تصويب رسيده و در صورتي كه همه ايام فعال باشد ، حداكثر حدود 7 ماه مي شود نه يكسال.

رييس سابق سازمان ملي جوانان در خصوص عدم حضورش براي اداي توضيحات به كميته تحقيق و تفحص نيز، در خصوص اظهارات خانم افتخاري مبني بر 2 بار دعوت از وي براي حضور در جلسه هيات تحقيق و تفحص عنوان داشته است: در طول اين مدت نه فقط سركار ، بلكه حتي هيچ يك از اعضاء كميته تحقيق و تفحص نه با اينجانب و نه با هيچ يك از مسئولان سازمان هيچ گفتگويي نداشته اند و حتي يك مذاكره تلفني با مسئولان سازمان نداشته ايد و بعد چطور خود نتيجه مي گيريد كه پاسخ هاي رييس سازمان قانع كننده نبوده است!

وي ، همچنين در ادامه به بخش ديگري از مصاحبه خانم افتخاري با خبرگزاري مهر در مورد عدم ارائه پاسخ از سوي رييس سازمان در مهلت مقرر 45 روزه يادآور شده است : تاكنون نه اينجانب و نه هيچيك از مسئولان سازمان نامه اي از گروه تحقيق و تفحص در اين خصوص دريافت نداشته ايم ... و شما بخوبي ديده ايد كه در طول انجام ماموريت تحقيق و تفحص حتي يك نشست ولو بصورت صوري با مسئولان سازمان ملي جوانان نداشته ايد؟

به گزارش مهر ، رييس سابق سازمان ملي جوانان، ضمن تكذيب تمامي اخبار منتشره شده در مورد دوره مديريت وي در اين سازمان ، اظهار داشته است: بنده با كمال اطمينان اعلام مي دانم كه اظهارات ديگر سركار همچون موارد گذشته از قبيل عقد قراردادهاي كلان در سازمان ملي جوانان با افراد فاقد صلاحيت و يا اعزام مسئولان سازمان به سفرهاي خارجي فاقد مجوز قانوني كاملا عاري از حقيقت است و تكذيب مي گردد.

وي در پايان نامه ارسالي خود آورده است : انتظار ما از شما و ساير همكارانتان در گروه تحقيق و تفحص آن است كه حال كه در طول ايام مسئوليت تحقيق و تفحص هيچگونه تعاملي با مسئولان سازمان ملي جوانان نداشته ايد و اينك كه ما از هر گونه احكام اداري و رسانه اي محروم هستيم و سركار و همكارانتان در مجلس تنها به قاضي رفته و راضي بر مي گرديد ولو بخاطر مصلحت نه حقيقت يابي كه مسئوليت اصلي سركار و اعضاء گروه شماست نظرات مستولان سازمان را بشنويد يا جلسه مشترك با حضور مسئولان سازمان و اعضاء كميته برگزار نمائيد و يا همانطور كه خود ادعا نموده ايد ابهامات و گزارش دريافتي را طي نامه اي رسمي براي پاسخگويي در مهلت معين در اختيار ما گذاشته تا پاسخ را دريافت داريد ، بديهي است بنده و همه همكاران در سازمان ملي جوانان در مقابل قانون تابع و تسليم خواهيم بود .

عبادي در نهايت نامه خود را با ذكر اين جمله كه خطاب به عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ملي جوانان ، به پايان رسانده است : اين مسئوليت ها امانت الهي مردم و زود گذر است (تلك الايام نداولها بين الناس) بايد براي روز حساب و كتاب در پيشگاه الهي هم چاره اي انديشيد.