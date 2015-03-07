بارش برف و باران تا ۲ روز آینده در کشور/ وضعیت جوی تهران

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سامانه بارشی واقع در شمال شرق به تدیرج تا امشب از کشور خارج می شود و وزش باد شدید و گرد وخاک در برخی نقاط شرق و جنوب شرق ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، از ظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، بارش برف و باران در سواحل دریای خزر و به تدریج در شمال شرق همراه با کاهش دما رخ خواهد داد. این کاهش دما روز دوشنبه نوار شمالی و روز سه شنبه نیمه شرقی را در بر خواهد گرفت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: دریای خزر نیز روز یکشنبه مواج خواهد بود.

وظیفه تصریح کرد: همچنین با عبور امواج تراز میانی، روز دوشنبه بارش های پراکنده در شمال غرب، زاگرس مرکزی و جنوب شرق، و شرق فعال بوده و سپس از کشور خارج می شود.

وی افزود: روز دوشنبه وزش باد نسبتا شدید در دامنه های البرز مرکزی و شرقی و روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی نقاط شرق و جنوب شرق پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با وزش باد و در اواخر وقت افزایش ابر است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با ۲ درجه افزایش نسبت به امروز به ۱۴ و ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.