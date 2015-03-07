کسب عنوان قهرمانی جوانان کشور برای کاراته کاهای قمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب هیئت کاراته استان قم در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در مسابقات کاراته قهرمانی کشور شرکت کرده عصر شنبه به کار خود پایان داد و موفق به کسب عنوان قهرمانی جوانان کشور شد.

بعد از دو روز برگزاری مسابقات، تیم استان قم موفق شد با یک مدال طلا و سه مدال برنز به کار خود پایان داده و در رده سنی جوانان در سکوی نخست این مسابقات تکیه زند.

رده سنی جوانان و در وزن منهای ۷۶ کیلوگرم حمیدرضا نجاتی کاراته کای ارزنده قمی با شکست دادن تمامی حریفان خود به مقام قهرمانی و مدال طلا دست یافت و جواز حضور در تیم ملی کشورمان را نیز به دست آورد.

علاوه بر نجاتی، محسن حمیدلو دیگر کاراته کای قمی نیز در همین وزن مدال برنز این مسابقات را به دست آورد و تیم کاراته قم به لطف همین مدال برنز بالا‌تر از سایر استان‌ها قهرمان مسابقات کاراته جوانان کشور شد.

تیم کاراته قم در رده سنی امید و در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم توسط علی نجفی به مدال برنز دست پیدا کرد و در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم نیز علیرضا قرنلی صاحب مدال برنز این مسابقات شد.

با توجه به درخشش کاراته کاهای قمی در رده‌های سنی مختلف در این مسابقات، ۲۱ کاراته کای قمی به تیم‌های ملی کاراته فراخوانده شده‌اند که در رده سنی نوجوانان در منهای ۵۲ کیلوگرم، حمیدرضا زنگنه و علیرضا باقرزاده، در منهای ۵۷ کیلوگرم علیرضا قرنلی و در منهای ۶۳ کیلوگرم امیر نجفی نیا بخشی از این دعوت شدگان را تشکیل می‌دهند.

در رده سنی جوانان، پوریا محمدی-مهدی بیات، محمد مهدی عزیززاده، علیرضا نجاتی، امیرحسین حجازی راد، علی نجفی نیا،، حمیدرضا نجاتی، امیرحسین جانقربان، محسن حمیدلو و محمدحسن نجفی و در رده سنی امید سیدمهدی حسینی، سالارحیدری، علیرضا قاضی، علی نجفی، ابراهیم اله یاری و مجید خان عینی در فهرست دعوت شدگان قرار گرفته‌اند.