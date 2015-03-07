به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه که با عنوان «جناب آقای جلالی مربی و معلم فرهیخته؛ مردم شریف اصفهان را برای یک شکست فوتبالی زیر سوال نبرید؟!» روی خروجی سایت باشگاه ذوبآهن اصفهان قرار گرفته، به شرح زیر است:
«سوت پایان بازی ذوبآهن - سایپا در هفته بیست و دوم به صدا در میآید؛ تیم فوتبال ذوبآهن در یک بازی برتر، بدون چون و چرا و بیاما و اگر، تیم خوب و قدرتمند سایپا البرز را با نتیجه قابل توجه ۴ بر یک شکست میدهد. هواداران ذوبآهن در روزی قشنگ فوتبالی و در آخرین مسابقه ذوبآهن در اصفهان پیش از فرا رسیدن نوروز ۹۴ از دیدن فوتبالی زیبا و پرگل سرشار از لذت شدهاند. تیم فوتبال ذوبهن که در چند سال گذشته با وجود بحرانهای مختلف در ضعف و فترت بسر برده و روزگار خوشی را تجربه نمیکرد، نیم فصل دوم فوتبال کشور را عالی شروع کرده و ادامه میدهد.
همه تیمها، مربیان و کارشناسان واقعی فوتبال ایران به نوع و شکل بازی تیم فوتبال ذوبآهن جدای از نتایج بدست آمده این تیم، احترام گذاشته و از قدرت تهاجمی و فوتبال رو به جلوی ذوبآهن لذت میبرند.
در پایان مسابقات هر هفته سرمربیان تیمهای فوتبال و بازیکنان این تیمها، در مورد علل شکست یا پیروزی خود قصهها و حکایتها سر میدهند. اظهارات همه اهالی فوتبال در حوزه ورزش و به قولی فوتبالی است. برخی از مربیان هم به عادت مالوف به توجیه شکست تیم تحت نظر خود با اشاره به عملکرد ضعیف داور مسابقه پرداخته و به نوعی تلاش میکنند تا فشار مضاعف شکست را از شانههای خود به ضعف داوری و زمین و زمان و آب و هوا نسبت دهند و البته همه این موارد تا حدودی قابل پذیرش است، چرا که در حیطه و حوزه فوتبال و دنیای پر نشاط ورزش رقم میخورد.
اما جای تعجب آنجاست که جناب آقای جلالی در یک اتفاق نادر و غیر فوتبالی و برابر خبرنگاران پر تلاش رسانههای اصفهان، شکست غیرقابل بحث ۴ بر یک (که با کمی خوش شانسی برای تیم فوتبال ذوبآهن حتی میتوانست ۶ بر یک هم به پایان رسد) و در حالیکه همواره و در اغلب مصاحبههای خود، در مورد مسائل تاکتیکی و تئوریک فوتبال سخنوری میکنند، به توجیه شکست تیم تحت اختیار خود پرداخته و بدون ذکر مطلبی در مورد ضغف فاحش تیم خود و قدرت تهاجمی و برتری مطلق تیم فوتبال ذوبآهن در این دیدار، باخت فوتبالی تیم سایپا را به زمین و زمان ربط داده و با هدف قرار دادن مردم شهیدپرور، شریف و نمونه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، این مردم سختکوش و تلاشگر را که در همه عرصهها الگو هستند، به زیر سوال میبرند که ذکر چنین مطالبی از سوی ایشان بسیار تعجب برانگیز است.
مجید خان جلالی که بارها و بارها در هنگام پیروزی تیمهای تحت رهبری خود در فصلهای گذشته و از جمله در فصل جاری به فوتبال پاک اشاره کرده و در این خصوص حرفها برای گفتن دارند، به ناگهان برافروخته شده و با فرار از پذیرش مسئولیت فنی شکست سنگین تیم فوتبال سایپا، به حواشی معمول فوتبال پرداخته و با تخطئه مردم اصفهان و باشگاه قدیمی ذوبآهن، به فرافکنی میپردازند.
آقای جلالی عزیز؛ تیم فوتبال ذوبآهن در ۲-۳ فصل اخیر شکستهای سنگینی را از بسیاری از تیمهای فوتبال ایران متحمل شده، اما هرگز در وادی توجیه و تفسیرهای تاسف بار این چنینی وارد نشده و در توجیه شکست فنی و حتی غیر فنی حاصل از اشتباهات سهوی داوری، زمین و زمان را به هم ندوخته است.
در پایان و بدون هیچ توضیح واضحاتی، حافظه قوی "آقا معلم" را به آخرین هفته دوره هشتم لیگ برتر فوتبال ایران و شکست ۴ بر یک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان برابر تیم فولاد خوزستان که در آن زمان تحت رهبری ایشان بود جلب میکنیم.
مسابقه تراژیکی که با شکست ذوبآهن درهفته پایانی، تیم فوتبال استقلال تهران به قهرمانی رسید و ذوبآهن درعین شایستگی از اولین مقام قهرمانی خود در لیگ برتر فوتبال ایران باز ماند و البته حرف و حدیثهای فراوانی پیرامون آن مسابقه خاص به گوش رسید که باشگاه ذوبآهن پهلوانانه و با وجود از دست دادن چنین افتخار بزرگ و قابل دسترسی، فوتبال را فدای حاشیهها نکرد. آقای جلالی یادتان هست؟»
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