معرفی صحیح مراکز گردشگری باعث جذب بیشتر مسافر در گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی عصر شنبه در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان، افزود: با تجمیع در چاپ بروشور علاوه بر صرف جویی هزینه بیت المال به درستی مسافران راهنمایی شده اند.

وی از همکاری مطبوعات استان در سال گذشته برای معرفی جاذبه های گلستان به گردشگران قدردانی کرد و افزود: در امسال هم امیدواریم این تعامل و همکاری در رسانه های استان به خصوص صدا و سیما ادامه داشته باشد.

این مسئول گلستانی از شهرستان مراوه تپه به عنوان یک ظرفیت گردشگری نام برد و اظهار کرد: سیاه چادرهای این منطقه دارای جاذبه گردشگری است که می توان از آن برای رونق اقتصادی شهرستان بهره جست.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سیاه چادرها برابر با ظرفیت هتل های چند ستاره استفاده می برند از این رو می توان به این پتانسل در این توجه کرد.

مروتی خاطر نشان کرد: با توجه به زمان باقیمانده، انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان از ظرفیت گلستان به واسطه اقلیم مناسب، قدمت هفت هزارساله و فرهنگ غنی به لحاظ اقتصادی بهره ببرند.

وی با بیان این نکته که رزمایش اعضای کمیته‌های مختلف ستاد تسهیلات سفر استان گلستان ۲۵ اسفند ماه برگزار می‌شود، افزود: هدف از این رزمایش، هماهنگی و همکاری بیشتر بیان اعضای ستاد خدمات سفر استان است.

وی ضمن اشاره به این نکته که فرمانداران استان باید برای خود، مشاوری در امور گردشگری داشته باشند، اظهار کرد: سیاست گذاری در امور گردشگری از سوی فرمانداران باید با کمک مشاوران امور گردشگری انجام شود.

وی با اشاره به نزدیکی ایام سفرهای نوروزی، افزود: امسال شعار ستاد خدمات سفرهای نوروزی خدمات متفاوت رضایتمندی مسافران است.

معاون هماهنگی و عمرانی استاندار گلستان تصریح کرد: سال گذشته یک تجربه خوب و البته همراه با نقایصی داشتیم و از مهم‌ترین نقیصه‌های سال گذشته ستاد خدمات سفر استان وجود انواع و اقسام بروشورها بود که به دست مسافران داده می‌شد.

وی گفت: این بروشورها باید تجمیع شده و از این همه هزینه‌های اضافی جلوگیری شود و یک بروشور واحد چاپ شود تا قابلیت‌های استان را به مردم و مسافران بشناساند.

به گفته مروتی، اطلاع‌رسانی صحیح یکی از کارهای دیگری است که باید انجام شود و با توجه به زمان اندک باقیمانده باید تصمیمات به سرعت گرفته شود و از حداقل‌ها حداکثرهایی بوجود بیاید و استان ظرفیت‌های بالاتری دارد و باید برای این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی بر لزوم زیبا سازی شهرهای استان برای جذب گردشگر تاکید کرد و افزود: زیباسازی شهرها و حضور پررنگ شهرداران در زیباسازی شهر سبب می‌شود تا شهری زیباتر داشته باشیم و از سویی ظرفیت‌های تاریخی شهر نیز بیشتر به چشم مسافران می‌آید.

مروتی در خاتمه با اشاره به طراحی پرتال گردشگری یادآور شد: طراحی پرتال گردشگری برای نصب روی تلفن همراه مسافران در حال اجرا است تا از این راه ظرفیت‌های مختلف استان در بخش‌های مختلف به صورت آنلاین روی آن قرار گیرد و استان گلستان در بخش مستند کردن نقشه‌ها هنوز جای کار دارد.