شعر معاصر ایران عرصه کثرت در عین وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر عصر امروز با حضور جمع کثیری از شاعران و اهالی فرهنگ در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی شعر را رکن وثیق و ستون فقرات فرهنگ معرفی کرد و گفت: رازبانان فکر در عصر ما ایمان را در شعر ریختند و عرضه کردند تا پیام‌رسانان آینده مان باشند.

جنتی همچنین شعر را عرصه صمیمیت، راستی، آئین و انصاف معرفی کرد که پاسداشت آن، پاسداشت حکمت و حریت است و افزود: ما وارث تاریخی هستیم که از قرن چهارم تا اواخر قرن هشتم شاعرانش سرآمد اندیشه، حکمت و عرفان بودند. شعری که به این قله می رسد همانند هدهدی است که شاعر و مخاطبش را با هم به عنقا می برد و شاعر آن نیز پیشاهنگ خلق در هستی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین شاعران را ساکنان حریم حقیقت و ملکوت امانت معرفی کرد و ادامه داد: شاعران پارسی گوی گوهربینانی بی مثال در خرد و اندیشه بوده اند و رسالت خود را در قالب گفتار و نوشتار نظم به جهان عرضه کرده اند. از این منظر، شعر فارسی همواره مظهر اعتدال طبع بوده است.

وی همچنین بیان کرد: شعر فارسی عصاره خردورزی، اخلاق و... را به کمال در خود دارد و به همین خاطر جلوه گاه اندیشه و طنین انداز عاطفه است هم ارزش های الهی به ما می دهد هم با خود ما را به تماشاگر راز می برد، هم تصویر فرضیت شاعر را می سازد و هم آیینه اجتماع او است، هم در انگیزه فردی تاثیر می گذارد هم در حرکت اجتماعی ما و هیچ چیز مانند شعر نمی تواند زبان را به شایستگی، صیانت و به نسل بعد منتقل کند.

جنتی در ادامه با بیان اینکه شعر فارسی در تاریخ یادگاران زیادی از خود بر جای گذاشته است، گفت: روزی که مشیت الهی بر آن شد تا مردم ما با بانگ امام راحل از خواب غفلت برخیزند، افقی تازه پیش روی مردم و جامعه ما پدیدار شد که تجلی آن در شعر بیش از پیش نمایان گشت. شعر فارسی به مدد انقلاب اسلامی دوباره درخشید و شاعرانی در آن ظهور کردند که توانستند شعر ما را بلندمرتبه سازند. شاعران انقلاب در رجعت مردم ما به اصل خود سهیم شدند و خود و جهان را به اعتلا رساندند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: شعر آنها در این دوره بازتاب عاطفه ای بود که آن را نمایندگی می کردند و توانست محل اعتبار آنها نیز شود. البته شعر فارسی در سه دهه گذشته هیچگاه در انحصار فرد یا گروه خاصی نبوده بلکه همواره آیینه ای بوده است که جلوه گر سرور و عشق، نفرت و آرمان و... را می شد در آن دید شعر امروز اسباب بشاش بودن چند نفر نیست بلکه آیینه بیم و امید مردم ما است. در این شعر امروز تنها شاعر نیست که با لفظ و کلماتش قدرت نمایی می کند بلکه آزادگی، پویایی و آزاداندیشی در شعر است که خود را نشان می دهد. حتی غزل معاصر هم مانند غزل گذشته سروده نمی شود و همه اینها حاکی از آنند که نگاه شاعران ما امروز به جهان بسیار تازه شده و طراوت و تپشی تازه در آن به چشم می خورد و این یعنی شعر امروز توانسته به زندگی مردم راه پیدا کند.

وی ویژگی دیگر شعر امروز را چند صدایی بودن آن مطرح کرد و گفت: شعر امروز ایران عرصه کثرت در عین وحدت است که نشانه ای است از رهیافتی نو در شعر فارسی، اما آنچه امروزه در مقام داوری در شعر انقلاب می بینیم همگی یا در رد کامل آن است یا در تحسین کامل آن. رسانه ها و دانشگاه ها کمتر به نقد و بررسی علمی آن دست زده اند و به اعتقاد من، جشنواره شعر فجر فرصتی است که می توان با داوری های دقیق و سنجیده این مساله را محقق کرد و در کنار آن سروده های اهل ذوق را قضاوت و ضامن پویایی و شکوفایی شعر فارسی نیز شد.

همچنین در این مراسم، اسماعیل امینی، دبیر علمی این جشنواره نیز در سخنانی کوتاه با یادکردی از دو شاعر مرحوم کشور در سال جاری؛ سیمین بهبهانی و مشفق کاشانی اظهار داشت: جشنواره شعر فجر امسال فرآیند تجربه های هفت دوره قبل را در خود جمع آوری کرد و با هم اندیشی شاعران به آیین نامه ای مکتوب رسید تا شیوه برگزاری این جشنواره از تنگناهای تصمیمات فردی لحاظ شود.

به گفته دبیر علمی جشنواره بین‌المللی شعر فجر، داوری کتاب های شعر منتشر شده در سال ۹۲ در این جشنواره نشان دهنده رهاورد شعر فارسی در سال گذشته بوده است و جلسات شعرخوانی جشنواره نیز ابزاری بوده تا نظر جامعه و رسانه‌ها به شعر برای بار دیگر جلب شود.

دیگر سخنران این مراسم، مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی بود. قزلی در سخنان خود با اشاره به اینکه جشنواره شعر فجر امسال برای نخستین دوره توانست در کشورهای همسایه ایران محافل شعری داشته باشد، اظها رداشت: میزان نزدیکی ما با کشورهای فارسی زبان همسایه مان از نقطه نظر فرهنگی بیشتر از یک محفل شعر است اما امیدواریم این حرکت بتواند پشتوانه ای برای ارتباط فرهنگی بیشتر میان این کشورها باشد.

وی ادامه داد: جشنواره امسال برای اولین بار مبنای بخش رقابتی خود را بر داوری کتاب قرار داد و همین مساله در کنار افزایش مبلغ جایزه نقدی داوری ها در این بخش را بسیار نفس‌گیر کرد.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی همچنین با اشاره به کم حاشیه بودن این دوره از جشنواره تصریح کرد: بیشتر سلیقه های شعری که در عناد با جمهوری اسلامی نبودند، در این جشنواره دیده شدند در عین حال امسال توانستیم اعتماد برخی از سازمان های خارج از وزارت ارشاد را برای برگزاری این جشنوار جلب کنیم و امیدوارم روزی برسد که ادبیات به طور کامل از زیر دین بودجه های دولتی خارج شود.

قزلی همچنین عنوان کرد: بنیاد ادبیات داستانی بنگاه سیاسی نیست. معیار ما قانون است و با قانون به خدا و مردم پاسخگو خواهیم بود.