به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال گیتی‌پسند اصفهان و نیروی زمینی تهران عصر امروز در ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد و در نهایت با پیروزی تیم اصفهانی به پایان رسید.

شاگردان تروسیان که در این بازی به دلیل بیماری سرمربی خود، وی را در اختیار نداشتند عملکرد خوبی در این مسابقه از خود به نمایش گذاشته و در نهایت پیروز مسابقه شدند.

گیتی‌پسندی‌ها در نیمه نخست مسابقه و در دقیقه ۲۵ توسط امین قاسمی‌نژاد به گل رسیدند و نیمه نخست این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود تیم اصفهانی به پایان رسید.

تیم اصفهانی در نیمه دوم نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما اعلام پنالتی داور مسابقه به سود تیم گیتی‌پسند سبب شد که بازیکنان این تیم در دقیقه ۶۹ بار دیگر به گل برسند و کار تیم حریف را ناتمام کنند.

تیم اصفهانی که در هفته‌های گذشته عملکرد چندان مناسبی از خود به نمایش نگذاشته بود، امروز بعد از حضور منصور ابراهیم‌زاده به عنوان مشاور فنی مدیرعامل باشگاه به پیروزی دست پیدا کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده محمدحسین زاهد‌ی‌فر بود؛ این داور در مسابقه امروز مرتضی عزیز محمدی، بازیکن گیتی‌پسند را از بازی اخراج کرد.