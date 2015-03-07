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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۰

سرهنگ شیر محمدی :

تصادف در محور زنجان به خرمدره ۴ کشته برجای گذاشت

تصادف در محور زنجان به خرمدره ۴ کشته برجای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در محور زنجان به خرمدره ۴ کشته بر جای گذاشت.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه ساعت ۱۸,۲۰ دقیقه در محور زنجان به خرمدره برخورد یک پژو پارس با کامیون کشنده هیوندا باعث فوت ۴ نفر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده سواری پژو پارس عنوان کرد و اظهار داشت: این تصادف به  قدری شدید بود که کلیه سرنشینان خودرو پژو پارس در دم فوت شدند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی ۱۱ ماهه سالجاری بیش از ۴۰ درصد تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان به علت انحراف به چپ بوده است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: مسافران عزیر صبر و حوصله را سرلوحه کار خود قرار دهند و با یک لحظه غفلت زندگی خود و دیگران را به تباهی نکشانند.

کد مطلب 2513466

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