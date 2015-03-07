رشته پدافند غیرعامل در دانشگاه دامغان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی بصیری عصر شنبه در خلال برگزاری اولین یادواره لاله های فاطمی استان سمنان در محل مسجد رسول اكرم (ص) دانشگاه دامغان با اظهار اینکه این مركز جزء دو دانشگاه غیرنظامی کشور است که موافقت اصولی برای ارائه رشته پدافند غیرعامل را گرفته‌ است، افزود: این رشته در آینده نزدیک ارائه می شود.

وی افزود: اکنون کارشناسان دانشگاه در حال تدوین سرفصل‌های رشته پدافند غیرعامل هستند و امیدواریم در این رشته به‌زودی دانشجو جذب کنیم.

رئیس دانشگاه دامغان به ویژگی های برجسته این مركز آموزشی پرداخت و یادآور شد: دانشگاه دامغان از معدود مراكز آموزشی بوده که اساسنامه‌اش به تأیید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۶۵ رسیده است.

وی خاطر نشان ساخت: همچنین بعد از دانشگاه تهران، نخستین دانشگاهی هستیم که نماز جمعه را در آن برگزار کرده‌ایم.

بصیری اظهار داشت: زنده نگه داشتن نام و الگوسازی از شخصیت و سیره شهدا بخشی از وظایف ما است و خداوند سبحان را شاکریم که سعادت برگزاری یادواره لاله های فاطمی نصیب دانشگاه دامغان شد.

وی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امیدواریم این برنامه مورد رضایت شهدا واقع شود و ما را در محضر عدل الهی و ائمه اطهار (ع) شفاعت کنند.