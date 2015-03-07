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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۰

دستگیری وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

دستگیری وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

وزیر کشورسابق فرانسه به اتهام دریافت کمک مالی از دیکتاتور سابق لیبی سرهنگ قذافی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، «کلود گوئن» وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام دریافت کمک مالی از معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی بازداشت شد.

بنا بر این گزارش، وی که دست راست نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه بوده است متهم است در سال 2007 برای کمک به رقابت های انتخاباتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از قذافی کمک مالی دریافت کرده است.

بازرسان در سال 2013 دریافتند که 500 هزار یورو پول به حساب گوئن واریز شده است که وی در تمامی این سال ها مدعی بود این پول فروش دو تابلو نقاشی متعلق به قرن 17 است که وی به یک وکیل مالزیایی فروخته است.

اما کارشناسان هنری با رد ادعای وی اعلام داشتند قیمت این نقاشی ها 140 هزار یورو بوده است.

کد مطلب 2513481
پیمان یزدانی

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