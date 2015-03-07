کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، تماشاگران گرگان را نقره داغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال شنبه برای رسیدگی به پرونده تخلفات صورت گرفته در بازی تیم های شهرداری گرگان و مهرام تهران که روز پنجشنبه در گرگان برگزار شده بود، تشکیل جلسه داد و در احکامی یکطرفه، تماشاگران بسکتبال گرگان را با محرومیت سنگینی نقره داغ کرد.

طبق احکام صادره از سوی کمیته انضباطی که در رسانه های رسمی منتشر شده است، تیم بسکتبال شهرداری گرگان به انجام سه بازی که میزبان است در خارج از خانه و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

کمیته انضباطی که پس از بازبینی فیلم بازی و گزارش ناظر چنین احکامی را صادر کرده است، تاکنون نسبت به محل برگزاری بازی های خانگی تیم شهرداری گرگان تصمیمی نگرفته است.

جلسه کمیته انضباطی در حالی صورت گرفته است که معمولا جلسات این کمیته در روزهای سه شنبه تشکیل می شده است و این موضوع نشان می دهد جلسه ای فوق العاده برای بررسی بازی پرحاشیه شهرداری و مهرام، در دستور کار این کمیته قرار گرفته شده است.

نکته جالب در این احکام آن است که هیچ گونه توبیخ یا محرومیتی برای تیم مهرام و کادرفنی این تیم که از مسببان اصلی بروز حواشی و جنجال در بازی بوده اند در نظر گرفته نشده است.

هرچند مسئولان تیم شهرداری نسبت به این تصمیم یکجانبه کمیته انضباطی اعتراض کرده اند اما اگر رای صادره قطعی باشد، تیم شهرداری باید در هفته های هشتم، دهم و دوازدهم به ترتیب برابر تیم های پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی و پتروشیمی بندرامام در شهرهای خارج از استان گلستان میزبانی کند!

بازی پرحاشیه تیم های شهرداری گرگان و مهرام تهران در هفته ششم مسابقات با نتیجه ۸۴ بر ۷۷ به سود تیم تهرانی به پایان رسیده است. در این بازی سرمربی تیم مهرام به دلیل درگیری با نیروی انتظامی بازداشت شد.