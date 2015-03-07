به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دلگرم عصر شنبه در پایان مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و شهرداری اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه مشکلات بسیار زیادی پیش روی ایرانجوان بوشهر برای رقابت با دیگر تیمها در لیگ دسته اول است.
وی مشکلات مالی تیم ایرانجوان بوشهر را بسیار شدید توصیف کرد و ادامه داد: این مشکلات مالی در کار تیم ایرانجوان تاثیر زیادی گذاشته است و لازم است که برای حل این مشکل اساسی چارهاندیشی شود.
سرمربی تیم ایرانجوان بوشهر اضافه کرد: همه مردم بوشهر مشکلات مالی ما را میدانند و آگاهی کاملی از آن دارند ولی مسئولان به مشکلات مالی ما توجهی ندارند و کسی دست ما را نمیگیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات مالی مانع بزرگی برای صعود ایرانجوان به لیگ برتر است، افزود: مسئولان استان بوشهر یا از مشکلات تیم ایرانجوان بوشهر بی اطلاع هستند و یا اینکه با وجود اطلاع نمیتوانند کمکی کنند.
دلگرم اضافه کرد: امروز بازی خوبی را مقابل شهرداری اردبیل انجام ندادیم و این تیم موفق شد در این مسابقه مقابل ما به پیروزی دست یابد و همین جا از همه هواداران ایرانجوان بوشهر عذرخواهی میکنم.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: امیدواریم مسئولان استان بوشهر به این تیم توجه داشته باشند تا شاهد انگیزه بیشتر بازیکنان باشیم و بتوانیم به مرحله پلی آف لیگ برتر راه یابیم.
سرمربی تیم ایرانجوان بوشهر با بیان اینکه داوری در نتیجه مسابقه تاثیرگذار بود، افزود: داوری این مسابقه راضیکننده نبود و هر دو تیم به داوری این مسابقه اعتراض داشتند.
تیم شهرداری اردبیل در هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور توانست میزبان خود ایران جوان بوشهر را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.
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