ملت در كنار دولت همه مقاومت ها در مقابل اجراي عدالت را در هم خواهد شكست

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به خراسان جنوبي ، محمود احمدي نژاد عصر امروز پس از فرود به فرودگاه بيرجند و تجديد ميثاق با آرمانهاي شهدا در اولين سخنراني خود در آغاز سفر سه روزه به استان خراسان جنوبي در ورزشگاه آزادي بيرجند در اجتماع پرشور هزاران نفر از مردم اين شهر گفت: مردم اين استان داراي تاريخي كهن، فرهنگ ساز و تمدن آفرين و بزرگان عزيزي براي ملت ما هستند.

وي محور اصلي حركت دولت خدمتگزار را گسترش عدالت دانست و افزود: امروز بدون عدالت امكان پيشرفت و دسترسي به قله هاي ترقي وجود ندارد چرا كه عدالت به عنوان روح انقلاب اسلامي و محور خواسته هاي ملت ما در تمام طول دوران مبارزاتش بوده است.

عدالت را بايد همه ما با هم برپا كنيم و وظيفه دولت در اين ميان هموار كردن مسير است تا عدالت در سرزمين ما برقرار گردد و كشورمان را بسازيم

وي با بيان اينكه دولت بايد متعلق به همه ملت ايران از روستاهاي دور گرفته تا مركز كشور باشد گفت: خدا را سپاسگزارم كه به ما توفيق داد اولين جلسه هيات دولت در شهرستان ها را در اين منطقه برگزار كنيم تا همه نقاط اين كشور از امكانات يكسان براي شكوفايي استعدادهايشان برخوردار باشند.

احمدي نژاد برپايي عدالت را پيچيده ترين مرحله انقلاب اسلامي و اوج دسترسي به آرمانها دانست و افزود: عدالت را بايد همه ما با هم برپا كنيم و وظيفه دولت در اين ميان هموار كردن مسير است تا عدالت در سرزمين ما برقرار گردد و كشورمان را بسازيم.

وي تصريح كرد: همواره بيشترين مقاومت ها در مقابل اجراي عدالت بوده و انسانهاي فرصت طلب و زيادي خواه در مقابل آن ايستادگي كرده اند.

رئيس جمهور تاكيد كرد: انسانهاي خودخواه و كساني كه خود را از ملت بالاتر مي دانند در برابر عدالت مقاومت مي كنند اما ملت در كنار دولت همه مقاومت ها در مقابل اجراي عدالت را در هم خواهند شكست.

احمدي نژاد در پايان تصريح كرد: در جلسات گوناگون با نخبگان و اقشار مختلف اين استان و مسئولان و همچنين در جلسه هيات دولت مسائل مختلف استان را بررسي و تصميمات لازم را اتخاذ خواهيم كرد.

گفتني است پيش از سخنان رئيس جمهور سيد صولت مرتضوي طي سخناني گفت: خط خدمت دولت خدمتگزار از محرومترين نقطه كشور از حيث امكانات زيرساختي و شريف ترين مردم كشور از حيث تقوا ، پشتكار و حضور در صحنه آغاز شده است.

وي افزود: در جلسه فردا شب هيات وزيران، راهكارهاي رفع مشكلات منطقه را مورد بررسي قرار داده و انشاء الله به تصويب خواهد رسيد.

وي با اشاره به تصويب احداث كارخانه آهن اسفنجي و شمش فولاد و همچنين پتروشيمي بيرجند تاكيد كرد: تمام تلاش خود را در اين دولت خدمتگزار براي رفع مشكلات مردم به كار گرفته ايم و اميدواريم در آينده شاهد پيشرفت قابل توجه استانمان باشيم.

همچنين عبادي نماينده بيرجند نيز طي سخناني مساله آب، زمين و مسكن را جزو مسائلي دانست كه پشت مردم اين استان را خم كرده است و افزود: عدالت طلبي و عدالت خواهي كه شعار و عمل دولت و شخص رئيس جمهور است بايد به دور از شتاب زدگي انجام شود چرا كه مشكلات موجود متعلق به دهها و شايد صدها سال گذشته است.

وي در خاتمه تاكيد كرد: احداث راه آهن در اين استان مي تواند به پيشرفت خراسان جنوبي كمك فراواني نمايد.

مردم بيرجند در بدو ورود رئيس جمهور به ورزشگاه آزادي اين شهر با سر دادن شعارهايي همچون "صل علي محمد - بوي رجايي آمد" و "ما اهل كوفه نيستيم - علي تنها بماند"، از رئيس جمهور استقبال كردند.