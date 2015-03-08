شورای شهر برای دفاع از حق بسکتبال گرگان پیگیری می کند

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صدور حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال مبنی بر محرومیت سه جلسه ای تیم شهرداری گرگان از انجام بازی های خانگی گفت: من روز مسابقه در سالن حضور داشتم و از نزدیک شاهد نظم و انضباط و ادب تماشاگران بودم و شهادت می دهم کوچکترین توهینی به تیم حریف صورت نگرفت.

جرجانی افزود: با رفتارهایی که سرمربی تیم حریف از خود در می آورد موجب شد تماشاگران نوجوان از کوره خارج شوند و نماینده فدراسیون نیز نقش پررنگی در تحریک تماشاگران ایفا کرد.

وی تصریح کرد: تحریک سرمربی و بازیکنان تیم حریف موجب شد هواداران ما در لحظاتی از کوره در بروند و شاهد به وجود آمدن اتفاقات ناخوشایند باشیم.

وی حکم کمیته انضباطی را ناعادلانه خواند و افزود: البته برخی ظاهرفریبی های بازیکنان تیم حریف نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد حاشیه داشت و به اعتقاد من حکمی که کمیته انضباطی فدراسیون در نظر گرفته است ناعادلانه است و باید تجدید نظر شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه نماینده فدراسیون در تحریک هواداران نقش داشته است اظهار کرد: اگر لازم باشد به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر گرگان حاضر هستیم تا فدراسیون بسکتبال برای احقاق حق بسکتبال گرگان برویم.

جرجانی خاطرنشان کرد: مسئولان تیم باید مدارک و مستندات جمع آوری شده را به اداره کل ورزش و جوانان برسانند تا به فدراسیون ارسال شود و حتما باید نماینده تیم شهرداری نیز در فدراسیون حضور پیدا کند.

وی بیان کرد: اگر بخواهد همین روال پیش برود هم از داشتن تماشاچی محروم می شویم و هم حیثیت بسکتبال گرگان زیرسوال می رود. ضمن اینکه تیم های دیگر نیز تحریک تماشاگرانی که در کشور بی نظیر هستند را یاد می گیرند و بسکتبال گرگان فضای مورد نظر خود را از دست می دهد.

وی به مقایسه تعداد تماشاگران گرگان با شهرهای دیگر پرداخت و گفت: با تماشای بازی تیم های دیگر لیگ بسکتبال، تعداد انگشت شماری تماشاگر در شهرها را مشاهده می کنیم درحالی که برای هر بازی تیم شهرداری در گرگان بیش از سه هزار نفر به سالن می آیند.

عضو هیات امنا تیم بسکتبال شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: فدراسیون باید به این ظرفیت عظیم تماشاگران احترام بگذارد و نباید با صدور آرای ناعادلانه اعتبار بسکتبال را خدشه دار کند.

کناره گیری از لیگ را به صلاح نمی دانم

محمدابراهیم جرجانی در مورد بحث کناره گیری تیم شهرداری از لیگ اظهار کرد: کناره گیری از لیگ را به صلاح نمی دانم و معتقدم باید کاری صورت دهیم تا تماشاگران بتوانند در سالن حاضر شوند. نخواهیم گذاشت حق بازیکنان و شهروندان ما به راحتی خورده شود.

جرجانی در پایان یادآور شد: هزینه هایی که برای تیمداری می شود برای شادی و نشاط این جوانان و نوجوانان است. قهرمانی برای ما ارزشی ندارد اگر شهروندان و جوانان از بسکتبال لذت کافی را نبرند.