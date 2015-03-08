به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران نابینا و کم‌بینای شهرستان گناوه در طول دو دهه گذشته به عنوان یکی از قطب‌های مطرح ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان در سطح کشور هستند ولی این ورزشکاران تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و مشکلات فراوانی دارند.

شش نفر از اعضای کاروان ورزشی غدیر اعزامی به مسابقات پارآسیایی کره جنوبی از شهرستان گناوه استان بوشهر شامل پنج ورزشکار و مربی تیم ملی گلبال ایران بودند که همگی در این مسابقات خوش درخشیده و با کسب مدال های رنگارنگ به میهن بازگشتند.

از نکات جالب توجه در مسابقات پارآسیایی کره جنوبی کسب نخستین و آخرین مدال مسابقات پاره آسیایی اینچئون کره جنوبی توسط دلیرمردان گناوه‌ای از استان بوشهر یعنی آقایان سیدعرفان حسینی لیراوی و سید حبیب حسینی لیراوی و حسین سعیدی بود.

آیین تجلیل از مدال آوران پارآسیایی گناوه‌ای توسط شهرداری گناوه برگزار شد که هیچ یک از این نام آوران به علت اعتراض به جوایز درنظر گرفته شده و بی‌مهری شورا نسبت به آنان در زمینه کمک‌های مالی در نظر گرفته شده در آن شرکت نکردند.

عدم حضور ورزشکاران در مراسم تجلیل به علت اعتراض

رییس هییت کم بینایان و نابینایان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نارضایتی ورزشکاران گناوه‌ای، اظهار داشت: عدم حضور ورزشکاران پارآسیایی کم بینای گناوه در آیین تجلیل از آنها در شهرداری گناوه صحت است.

محمدابراهیم زاده گفت: بچه ها از تصمیم شورای شهر که برای یک تیم فوتبال ۲۵۰ میلیون تومان برای پرداخت تصویب می کنند، گلایه دارند.

ابراهیم زاده بیان داشت: نباید به قهرمانان پارالمپیکی و پارآسیایی که بزرگترین افتخار ورزشی برای یک شهرستان، استان و کشور هستند، اعلام کنند که فقط ۱۰۰ هزار تومان برای بحث اعزام به مسابقات پرداخت می کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بچه ها در اعتراض به این تصمیمات و عدم توزیع اولویت‌دار کمک‌های مالی و جوایز در نظر گرفته شده شرکت نکردند.

ابراهیم زاده اضافه کرد: گلایه آنها بیشتر متوجه شورای شهر گناوه است؛ چرا که تصمیم مبنی بر پرداخت پول به ورزشکاران را شورا گرفته است و به گفته آقای حسینی لیراوی قرار بوده که برای آنها که طلا داشتند نصف سکه و برای آنها که مدال پایین تر داشتند، ربع سکه دهند.

وی تاکید کرد: من به عنوان رییس بنیاد شهید شهرستان گناوه شرکت کرده بودم و اینطور که آقای لیراوی گفتند دیگر ورزشکاران پارآسیایی و معلول ما نیز به علت اعتراض به بحث پاداش های در این آیین تجلیل شرکت نکردند.

ارزش مناسبی برای ورزشکاران قائل نشدند

دارنده مدال طلای مسابقات پارآسیایی اینچئون کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه عدم حضور خود و دیگر ورزشکاران پارآسیایی گناوه در آیین تجلیل شهرداری گناوه اظهار داشت: علت اصلی عدم حضور ما در این آیین به خاطر بحث جوایز و این است که ارزش درست و حسابی به ما از سوی شهرداری داده نشد.

سید عرفان حسینی لیراوی گفت: جوایز تعیین شده در آن حدی نبود که ما در آن آیین شرکت کنیم و در حد تقدیر از ورزشکاران پارآسیایی نبوده است.

حسینی لیراوی با اشاره به مراجعه سابق خود به شورای شهر برای بحث کمک مالی به اردوها و اعزام های ورزشکاران کم بینا و نابینا بیان داشت: وقتی که بچه ها برای اعزام به مسابقات چین به شورا مراجعه کردند به آنها گفته بودند که ما بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان نمی توانیم به شما بدهیم.

وی در ادامه اذعان داشت: وقتی خودم و آقای نیکپرست به نزد رییس شورا رفتیم وی به ما گفت که قرار است که کارهایی برای شما انجام شود ولی در عمل هیچ خبری نشد؛ اما دقیقا اندکی بعد از این جریان برای تیم فوتبال پرسپولیس گناوه کمک ۲۵۰ میلیون تومانی تصویب شد.

حسینی لیراوی اضافه کرد: حرف ما این نیست که شورا به تیم های فوتبال گناوه و یا هر رشته ورزشی دیگری کمک نکند، بلکه این است که کمک کند اما این کمک ها اولویت بندی و با عدالت توزیع و تقسیم شود.

وی تصریح کرد: اگر ۵۰ میلیون به ما کمک می کردند و با اینکه باز هم به ما اجحاف می‌شد، اعتراضی نمی‌کردیم، اما امروز متوجه شدیم که خیلی خیلی کمتر از این مبلغ را می خواستند به عنوان جایزه به ما دهند.

نیمی از مدال‌های آسیایی دو و میدانی را ورزشکاران گناوه‌ای گرفتند

حسینی لیراوی متذکر شد: این در حالی است که دو و میدانی فدراسیون کم بینایان و نابینایان ایران ۱۵ مدال در بازی های آسیایی کره جنوبی به دست آورد که هفت مدال آن را بچه های گناوه به ارمغان آوردند.

وی تاکید کرد: تنها مدال آور پارالمپیک فدراسیون کم بینایان و نابینایان سجاد نیکپرست اهل شهر گناوه و تنها رکوردار دو و میدانی فدراسیون نابینایان در جهان بنده حقیرم که اهل شهر گناوه ام.

حسینی لیراوی افزود: اگر دقت کرده باشید چهار سال پیش در بازی‌های آسیایی ما دو نفر یعنی من و سجاد نیکپرست حضور داشتیم و امسال پنج نفر و با مربی ارزنده گلبال ایران یعنی محمد ابراهیم زاده مطلق جمعا شش نفر شدیم که از گناوه استان بوشهر در مسابقات پارآسیایی حضور داشتیم.

وی ابراز داشت: اینها نشانگر پیشرفت در این ورزش و این پیشرفت نیز بیشتر حاصل تلاش خود ورزشکاران است و در تمرینات خودمان در مشهد هر کدام حدود ماهی چهار میلیون تومان هزینه می کنیم و شورا تا به حال در این زمینه هیچ کمکی به ما نکرده اند.

حسینی لیراوی بیان کرد: ما بارها مشکلات خود در زمینه بحث تمرین در یک شهرستان دیگر، بحث مربی، ایاب و ذهاب، اجاره خانه، مکمل‌های ورزشی، وسایل ورزشی و ... را به مسئولان گفته ایم و نمی شود که همه هزینه ها از جیب خود ورزشکار تامین شود.

وی خاطرنشان ساخت: ورزشکار زمانی که آماتور است برای خودش ورزش می‌کند ولی زمانی که ملی‌پوش است و این یعنی اینکه برای سرافرازی کشورش در حال ورزش قهرمانی است و مسوولان مملکتی نیز باید به وی کمک کنند.

وی با انتقاد از کمک به تیم های فوتبالی افزود: فوتبالی که به دسته دو و سه هم نمی رسد را آنطور دارند کمک مالی می کنند که به بچه های خود گناوه هم نمی رسد و به تیم های فوتبال استان های همجوار می رسد و به لیگ یک و برتر هم نمی رسند.

حسینی لیراوی ادامه داد: اما بچه های کم بینا ما که روی سکوهای جهانی می ایستند و پرچم کشور را بالا می برند که همه مدال های آنها را با هم نمی توانید بشمارید متاسفانه مورد بی مهری بسیار عجیبی واقع شده و باید اینگونه با ما رفتار کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود یک هفته پیش در مورد این آیین تجلیل شهرداری گناوه به ما ازاطلاع رسانی شد و جالب اینجاست که حتی به برخی بچه ها مثل سید حبیب حسینی لیراوی و حسین سعیدی زنگ هم نزده بودند.

تجلیل از قهرمانان مسابقات پارآسیایی با ربع و نیم‌سکه

حسینی لیراوی اضافه کرد: زمانی که به ما اعلام کردند که در این آیین تجلیل شرکت کنیم، ما به آنها اعلام کردیم که ۴ نفر از ما در مشهد برای تمرینات زندگی می کنیم و اگر بخواهیم به گناوه بیاییم ۷۰۰ هزار تومان هزینه ما می شود.

وی تاکید کرد: به آنها گفتیم که اگر ممکن است ما را از جوایز باخبر کنید و ما به طریقی مطلع شدیم که به من و نیکپرست نیم سکه و به بقیه بچه ها ربع سکه می خواستند بدهند و وقتی ما این موضوع را فهمیدیم تصمیم گرفتیم که به این آیین تجلیل و هیچ مراسم اینچنینی نیاییم و حتی بابت این اهانت بزرگ نیز آنها را زیر سئوال ببریم.

حسینی لیراوی بیان کرد: جالب است بدانید که شورای شهر و شهرداری بوشهر قصد دارد که از ما ورزشکاران کم بینای استان تجلیل کند و این در حالی است که این نهایت مراتب قدردانی آنها از ورزشکاران کم بینای پارآسیایی استان را می رساند و می خواهند بالای یک سکه به ما بدهند.

وی بیان داشت: هر چند که ما ورزشکار اهل شهر بوشهر نیستیم و بسیار از آنها تقدیر می کنیم و ما به آنها اعلام کرده ایم که نمایندگان خود را به این آیین تجلیل می فرستیم و آنها در کمال احترام پذیرفتند؛ اگر چه شورا و شهرداری گناوه باید ما را زیر پوشش خود ببرد.

حسینی لیراوی ادامه داد: ما نزدیک به ۴ ماهی است که از مسابقات پارآسیایی با کسب بهترین مدال ها برگشته ایم ولی هنوز هیچکدام از مسوولان شهرستان گناوه از ما تقدیری نکرده اند؛ در حالی که بهترین نتیجه سال های اخیر را گرفته ایم.

پیگیری فرماندار گناوه برای واگذاری زمین به قهرمانان

وی تصریح کرد: تنها فرماندار شهرستان گناوه در این مدت برای واگذاری زمین به ما پیگیر این کار هستند و میان اینهمه مسئولان شهرستان، تنها وی دنبال کار ما در زمینه قولی که قبل از مسابقه برای واگذاری زمین به ما داده بودند است که آن را عملی کند.

حسینی لیراوی تاکید کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان به عنوان متولی ورزش هیچ خبری از آن در بحث تجلیل از ما نشده و شورا که حامی ورزشکاران است اینگونه قصد داشتند از ما تجلیل کنند.

دارنده مدال طلای بازی های پارآسیایی کره جنوبی در پایان گفت: ما شنیدیم که شورای شهرهای دیگر به ورزشکاران نابینا و کم بینای خود بین هفت تا ۱۵ میلیون تومان هدیه داده که بسیار با ارزش و قابل ستایش بوده و نشان می دهد که آنها قدر ورزشکاران و ارزش آنها را می دانند.

۱۲ نیم و ربع سکه برای تجلیل از ورزشکاران در نظر گرفته بودیم

نعمت الله عباسی سرپرست شهرداری بندر گناوه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه چرایی نیامدن ورزشکاران پارآسیایی و معلول به آیین تجلیل از آنها توسط شهرداری گناوه اظهار داشت: ما آیین تجلیل از ورزشکاران کم بینا پارآسیایی و معلولان را برگزار کردیم ولی آنها خود به این آیین نیامدند.

سرپرست شهرداری بندر گناوه گفت: من علت نیامدن آنها را به این آیین نمی‌دانم و باید از خود آنها بپرسید که چرا به آیین تجلیل نیامدند.

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه اینکه علت نیامدن ورزشکاران به آیین تجلیل بحث جوایز بوده و شما مگر چه جوایزی را برای آنها در نظر گرفته اید، بیان داشت: ما در زمینه بحث جوایز برای این ورزشکاران نیم سکه و ربع سکه را تهیه دیده بودیم که قرار بود در این آیین به آنها اهدا شود.

عباسی در ادامه خاطرنشان ساخت: برای ورزشکارانی که مدال طلای مسابقات را به ارمغان آورده بودند نیم سکه و برای آنها که مدال نقره و برنز را کسب کرده بودند، ربع سکه را در نظر گرفته بودیم.

وی تصریح کرد: در مجموع دو نیم سکه و ۱۰ ربع سکه برای اهدا به این ورزشکاران مدال آور در این آیین تجلیل تهیه دیده شده بود.

سرپرست شهرداری بندر گناوه در پایان گفت: ما بیشتر دوست داشتیم که نشستی صمیمی و دوستانه را با این افتخارآفرینان در شهرداری داشته باشیم و به نوعی از آنها حمایت کنیم.

گزارش: حسین غلامی