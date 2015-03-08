  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۴

در راستای اجرای پنجره واحد تجاری؛

تفاهم‌نامه سازمان غذا و داروی کشور با گمرک بوشهر امضا شد

تفاهم‌نامه سازمان غذا و داروی کشور با گمرک بوشهر امضا شد

بوشهر - مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در راستای اجرای پنجره واحد تجاری، تفاهم نامه سازمان غذا و داروی کشور و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با گمرک بوشهر امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، تفاهم نامه همکاری میان  سازمان غذا و داروی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و گمرک بوشهر در راستای اجرای پنجره واحد تجاری و کنترل بهتر مواد غذایی و دارویی  وارداتی به کشور در گمرک بوشهر به امضا رسید.

احمد پورحیدر در حاشیه امضاء این تفاهم نامه گفت: امضای این تفاهم نامه در راستای اجرای تجارت فرامرزی و  پنجره واحد تجاری صورت گرفته و در همین راستا مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی بوشهر با همکاری سازمان غذا و داروی کشور نسبت به ایجاد آزمایشگاه در گمرک بوشهر اقدام کند.

وی اظهارداشت: با استقرار این آزمایشگاه تمامی آزمایشات مورد نیاز مواد غذایی و دارویی در درون گمرک صورت گرفته که این امر موجب تسریع در فعالیتهای تجار و بازرگانان خواهد شد.

پورحیدر با اشاره به راه اندازی  پنجره واحد تجاری در گمرک بوشهر، گفت: در همین زمینه با ۱۲ دستگاه اجرایی مرتبط با ترخیص کالا مکاتبه شده است که همگی آنها اعلام آمادگی کرده اند که نمایندگان آنها در  بندر مستقر شده و تمامی مجوزهای لازم ترخیص کالا در این پنجره مشترک صادر خواهد شد.

کد مطلب 2513536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها