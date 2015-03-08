به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، تفاهم نامه همکاری میان سازمان غذا و داروی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و گمرک بوشهر در راستای اجرای پنجره واحد تجاری و کنترل بهتر مواد غذایی و دارویی وارداتی به کشور در گمرک بوشهر به امضا رسید.

احمد پورحیدر در حاشیه امضاء این تفاهم نامه گفت: امضای این تفاهم نامه در راستای اجرای تجارت فرامرزی و پنجره واحد تجاری صورت گرفته و در همین راستا مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی بوشهر با همکاری سازمان غذا و داروی کشور نسبت به ایجاد آزمایشگاه در گمرک بوشهر اقدام کند.

وی اظهارداشت: با استقرار این آزمایشگاه تمامی آزمایشات مورد نیاز مواد غذایی و دارویی در درون گمرک صورت گرفته که این امر موجب تسریع در فعالیتهای تجار و بازرگانان خواهد شد.

پورحیدر با اشاره به راه اندازی پنجره واحد تجاری در گمرک بوشهر، گفت: در همین زمینه با ۱۲ دستگاه اجرایی مرتبط با ترخیص کالا مکاتبه شده است که همگی آنها اعلام آمادگی کرده اند که نمایندگان آنها در بندر مستقر شده و تمامی مجوزهای لازم ترخیص کالا در این پنجره مشترک صادر خواهد شد.