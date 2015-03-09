به گزارش مهر، اسفند که می رسد پای ماهی های قرمز به خیابان ها و بازارهای شهر باز می شود. ماهی های قرمز و کوچک دور هم شنا کرده و باله های گلی رنگشان را تکان می دهند و در گوش هم، آمدن بهار را خبر می دهند.

گام های کودکانی که از کنار بساط ماهی قرمز فروش ها عبور می کنند، سست می شود. بعضی با لبخندی به وسعت زندگی به تماشای ماهی ها می ایستند، بعضی ها هم کم طاقت و عجول از والدین شان تقاضای خرید ماهی کرده و نگاه پر امیدشان را درون لگن های پلاستیکی یا جعبه های شیشه ای می چرخانند تا بتوانند از بین آن همه ماهی، دو تا را انتخاب کنند.

بانوی سالمندی که با عصا آرام آرام در پیاده رو گام بر می دارد، لحظه ای می ایستد و به ماهی قرمزی که درون کیسه پلاستیکی توی دستش گوشه ای کز کرده، نگاهی می اندازد. سر حرف را که با او باز می کنم می گوید: ماهی را برای نوه ام «پریناز» خریده ام. هفته پیش دخترم به اصرار پریناز دو ماهی قرمز خرید و آورد خانه و انداختند توی تنگ اما دو روز پیش یکی از آنها مرد. پریناز بخاطر مرگ ماهی خیل گریه کرد و حالا هم غصه تنهایی ماهی باقیمانده را می خورد. من و دخترم هیچ کدام دوست نداریم ماهی قرمز بخریم. سفره هفت سین بدون ماهی هم قشنگ است اما حریف گریه های پریناز هم نمی شویم.

تنگ بلور و ماهی قرمز درونش، سفره هفت سین ایرانی ها را زیباتر می کند اما نباید از یاد برد که ماهی های قرمز سفره هفت سین هم مثل هر موجودزنده دیگری، نیاز به مراقبت دارد.

جان شیرین ماهی های قرمز را دریابید

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان انزلی درباره نحوه نگهداری از ماهی های هفت سین به خبرنگار مهر می گوید: ماهی قرمز یکی از پرطرفدارترین اعضاء سفره هفت سین ایرانی است،حتی می توان ماهی قرمز سفره هفت سین را نقطه عطفی دانست برای آشتی آن ها که با دنیای حیوانات غریبه اند. اما نباید از یاد ببریم که شیشه عمر ماهی ها دست ماست،از آنهاخوب نگهداری کنیم و اگرنمی توانیم، ازبرپایی ضیافت مرگشان چشم پوشی کنیم .

نویدصفرزاده توضیح می دهد: ماهی قرمز که از خانواده کپور ماهیان است یکی از اولین ماهیان آکواریومی است که توسط بشر نگهداری شده است. هرچندخاستگاه آن کشور چین است ولی اکنون دیگر بومی ایران شده است که به بطور متوسط تا ۱۰ سال عمرمی کند.

وی با تاکید بر لزوم مراقبت صحیح از ماهی قرمز ادامه می دهد: بطور معمول ظروفی که ماهی ها در آن فروخته می شوند، اغلب کوچک و نامناسب هستند. ماهی قرمز به اکسیژن موجود در آب نیاز دارد و هر چه سطح مقطع بالای تنگ کوچکتر باشد، اکسیژن کمتری می تواند وارد آب شود. بنابراین هرچه ظرف نگهداری بزرگتر باشد تحرک و اکسیژن بیشتری را برای ماهی به ارمغان خواهد آورد

صفر زاده درباره آب مصرفی ماهی ها نیز یاد آور می شود: آب مناسب برای زندگی ماهی قرمز،، آب بدون کلر است که برای این منظور، کسانی که عمدتاً از آب لوله کشی شهر برای آب ماهی استفاده می کنند، برای اطمینان از خارج شدن کامل موادی مانند کلر باید قبل از عوض کردن آب ماهی ها، فرصت دهند تا آب به مدت یک شبانه روز در ظرفی باقی بماند و سپس از آن آب برای تنگ ماهی استفاده کنند.

وی ادامه می دهد: آب ظرف ماهی باید یک تا دوبار در طول هفته تعویض شود. کثیف شدن آب و به حال خود رها کردن آن باعث بیماری، کوتاهی عمر و درنهایت مرگ ماهی قرمز می شود؛ درعین حال توجه داشته باشید که آب ماهی را تماماً عوض نکنید و در هر بار تعویض اجازه دهید تا مقدار ۲۵ درصد کل آب در ظرف بماند.

صفرزاده همچنین تصریح می کند: بهترین دمای آب برای نگهداری ماهی قرمز، ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است

این مسئول درباره نحوه غذا دادن به ماهی گلی می گوید: ماهی قرمز باید با غذای کم پروتئین و سرشار از کربوهیدرات تغذیه شود و بهتر است غذا درسطح آب شناور بماند و باید از ریختن نمک یا حبه قند در آب ماهی قرمز اجتناب کنید. بهترین غذا برای ماهی ها، غذاهای مخصوص ماهی گلدفیش است.

وی یادآور می شود: دو مرتبه در روز غذا دادن به ماهی قرمز و به اندازه ای که در مدت ۱ تا ۲ دقیقه، ماهی غذا را مصرف کند، کافی است.

مراقب سلامت خودتان باشید

رییس شبکه دامپزشکی انزلی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: یک ماهی قرمز سالم، دارای تحرک مناسب بوده و به حالت پهلو و بی تحرک در آب غوطه ور نمی ماند. دیدن ماهی در سطح آب نشان از کمبود اکسیژن دارد.

صفر زاده تاکید می کند: به هیچ عنوان نباید ماهی در نور مستقیم خورشید قرار گیرد ولی باید در محلی قرار گیرد که ماهی تغییرات روز و شب را حس کند.

وی ادامه می دهد: از یاد نبرید که برای حمل و نقل ماهیان زینتی در بسته بندی های کوچک مانند کیسه های پلاستیکی، باید دو برابر میزان آب، فضای خالی پر از هوا وجود داشته باشد و در کل ماهی نباید بیشتر از ۲ ساعت در این شرایط بماند و مقدار آب مورد نیاز ماهی برای هر قطعه ماهی انگشت قد،حداقل یک لیتر است.

صفرزاده در این باره به خبرنگار مهر توضیح می دهد: افراد حساس و با سابقه آلرژی باید از دست زدن به ماهی خودداری کنند و بعد از در تماس قرار گرفتن با ماهی یا آب تنگ، بلافاصله دستهای خود را با آب و صابون بشویند. همچنین به دلیل شرایط ویژه ای که ماهی قرمز برای ادامه حیات نیاز دارد، باید از رها کردن این ماهی ها در تالابها، رودخانه ها و دریا جداً خودداری کرد.

وی ادامه می دهد: سازمان دامپزشکی کشور به عنوان تنها مرجع کنترل بهداشتی ماهیان قرمز، برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام، توصیه می کند ماهی قرمز و آبزیان از مراکز معتبر مثل آکواریوم فروشی، میادین میوه و تره بار و یا اماکنی که دارای مجوز سازمان دامپزشکی هستند خریداری شوند.

این مسئول درباره اهمیت این موضوع بیان می کند: این مراکز بهداشتی مراکزی هستند که دارای مکانهای مسقف بوده و دارای لوازم شستشو و ضدعفونی مناسب هستند، چون ماهی عرضه شده توسط دستفروشان، از نظر بهداشتی مطلوب نبوده و دارای عمر کوتاهی است و نیز بخاطر نگهداری ماهی درشرایط بد، تحمیل استرس به ماهی، عدم تعویض مناسب آب و عدم دفن بهداشتی پس آب خروجی و ماهیان مرده، در صورت بروز بیماری امکان کنترل این ماهیان به دلیل نبود هرگونه سابقه و امکان ردیابی محصول وجود ندارد و خرید این ماهیان به دلیل نداشتن گواهی بهداشتی و عدم حمل و نقل صحیح، از نظر دامپزشکی توصیه نمی شود.

ماهی قرمز بیمار را بشناسید

صفر زاده همچنین درباره شناسایی ماهی های قرمز بیمار توضیح می دهد: از خرید ماهیان مریض و بی حال و دارای لکه های سفید روی پوست بدن خودداری کنید. در هنگام خرید ماهی توجه کنید تا ماهی دارای فلس بوده، چشمهایش بیرون نزده و لکه رنگی بر روی تنش وجود نداشته باشد .از خرید ماهی های قرمز زینتی دارای باله های خرده شده و دارای لکه های رنگی سیاه، سفید و قرمز خودداری کنید، ماهیان بیمار و ضعیف که دارای این علائم هستند، هر چند بیماری خود را به انسان منتقل نمی کنند اما ممکن است آلودگی ناشی از بیماری آنها به آب منتقل و درصورت تماس دست انسان با این آب، افراد دچار تورم پوست شوند.

وی تصریح می کند: در صورتی که قصد مسافرت دارید و یا در پایان ایام نوروز قصد رها سازی ماهی را داشتید این کار را حتماً در آبگیرهایی که شهرداری مشخص کرده مثل حوضچه های پارکها انجام داده و از رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه، جوی و یا دریا خودداری کنید.

در هر حال ماهی قرمز عضو جدا نشدنی سفره هفت سین است و قرمزی اش به سفره های هفت سین مان سر زندگی می بخشد اما یادمان باشد که جان شیرین ماهی قرمزها هم عزیز است. ماهی های کوچک گلی هم حق دارند زندگی کنند، پس مراقبت از آنها را نباید از یاد ببریم تا بهای شادی کودکان و زیبایی سفره های هفت سین ما ،جان شیرین این مخلوقات دوست داشتنی خداوند نباشد.

گزارش:مریم ساحلی