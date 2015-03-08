تساوی حریف فولاد با الاهلی در شب گلزنی جباری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیستم لیگ ستارگان قطر شنبه شب تیم الاهلی با حضور مجتبی جباری و سید جلال حسینی به مصاف تیم السد رفت که این بازی با تساوی ۳ بر ۳ خاتمه یافت. مجتبی جباری در دقیقه ۳۱ اولین گل الاهلی را به ثمر رساند. این تیم تا دقیقه ۹۶ از السد پیش بود ولی ابراهیم خلفان در وقت‌های اضافه کار را به تساوی کشاند.

سید جلال حسینی مدافع الاهلی در این مسابقه به صورت کامل برای تیمش بازی کرد. او بعد از حضور زلاتکو کرانچار در الاهلی یا در ترکیب اصلی قرار نمی‌گرفت و یا در اواسط مسابقه تعویض می‌شد.

تیم السد یکی از حریفان تیم فولاد خوزستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست.

در دیگر دیدار این هفته، تیم العربی در حالی که اشکان دژاگه را در اختیار نداشت موفق شد با یک گل برابر تیم الوکره به برتری برسد. رضا قوچان نژاد در ترکیب اصلی تیم الوکره قرار داشت ولی در دقیقه ۶۸ از زمین مسابقه خارج شد.

تیم لخویا، یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان هم موفق شد با یک گل برابر تیم الخریطیات به برتری برسد.