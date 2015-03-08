رسانه ها مردم را به حفظ منابع طبیعی ترغیب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی عصر شنبه در مراسم جشن منابع طبیعی با اشاره به برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه، اظهار داشت: این مراسم به دلیل توسعه فرهنگ منابع طبیعی در بین مردم با همکاری صداو سیمای استان و از طریق برنامه زنده رادیو محله برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور خانواده کارمندان سازمان منابع طبیعی و اهالی رادیو محله برگزار شده است، گفت: فعالیت ها در راستای منابع طبیعی قبل از آنکه یک اقدام حاکمیتی و دولتی باشد یک مفهوم وسیع فرهنگی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با افزودن اینکه تمام مردم در حفظ و اعتدال طبیعت نقش بسیار موثری دارند، افزود: مردم باید در قبال منابع طبیعی احساس مسئولیت کنند و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

همتی با بیان اینکه بشر امروزی با سه چالش اساسی تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابان زایی که ساخته و پرداخته خود اوست روبروست، گفت: برای جلوگیری از پیشرفت این چالش ها باید تمام اجزای جامعه تلاش کنند.

وی تغییرات اقلیمی را نتیجه توسعه مصرف سوخت های فسیلی دانست و افزود: افزایش دما موجب تغییرات و جابجایی فصل ها، کاهش و تغییر الگوی بارش و ذوب شدن یخ های قطبی و در نتیجه پدید آمدن سیل، طوفان و سونامی و تخریب زمین ها در حاشیه دریاچه ها و دریاها می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیابان زایی را عاملی مخرب دانست و گفت: بیابان زایی در اثر تغییرات اقلیمی و کم آبی رخ می دهد و باعث افزایش طوفان های گرد و غباری می شود.

همتی با بیان اینکه منابع طبیعی فقط شامل جنگل ها و مراتع نیست، عنوان کرد: آب، خاک، پوشش گیاهی، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع، معادن و غیره همه از منابع طبیعی هستند و منابع طبیعی متعلق به همه مردم است.

لازم به ذکر است در پایان مراسم به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان در مراسم به قید قرعه جوایزی اهدا شد.