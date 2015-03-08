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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۰

همتی:

رسانه ها مردم را به حفظ منابع طبیعی ترغیب کنند

رسانه ها مردم را به حفظ منابع طبیعی ترغیب کنند

همدان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه تمام مردم در حفظ و اعتدال طبیعت نقش بسیار موثری دارند، گفت: رسانه ها مردم را به حفظ منابع طبیعی ترغیب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتی عصر شنبه در مراسم جشن منابع طبیعی با اشاره به برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه، اظهار داشت: این مراسم به دلیل توسعه فرهنگ منابع طبیعی در بین مردم با همکاری صداو سیمای استان و از طریق برنامه زنده رادیو محله برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور خانواده کارمندان سازمان منابع طبیعی و اهالی رادیو محله برگزار شده است، گفت: فعالیت ها در راستای منابع طبیعی قبل از آنکه یک اقدام حاکمیتی و دولتی باشد یک مفهوم وسیع فرهنگی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با افزودن اینکه تمام مردم در حفظ و اعتدال طبیعت نقش بسیار موثری دارند، افزود: مردم باید در قبال منابع طبیعی احساس مسئولیت کنند و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

همتی با بیان اینکه بشر امروزی با سه چالش اساسی تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابان زایی که ساخته و پرداخته خود اوست روبروست، گفت: برای جلوگیری از پیشرفت این چالش ها باید تمام اجزای جامعه تلاش کنند.

وی تغییرات اقلیمی را نتیجه توسعه مصرف سوخت های فسیلی دانست و افزود: افزایش دما موجب تغییرات و جابجایی فصل ها، کاهش و تغییر الگوی بارش و ذوب شدن یخ های قطبی و در نتیجه پدید آمدن سیل، طوفان و سونامی و تخریب زمین ها در حاشیه دریاچه ها و دریاها می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیابان زایی را عاملی مخرب دانست و گفت: بیابان زایی در اثر تغییرات اقلیمی و کم آبی رخ می دهد و باعث افزایش طوفان های گرد و غباری می شود.

همتی با بیان اینکه منابع طبیعی فقط شامل جنگل ها و مراتع نیست، عنوان کرد: آب، خاک، پوشش گیاهی، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع، معادن و غیره همه از منابع طبیعی هستند و  منابع طبیعی متعلق به همه مردم است.

لازم به ذکر است در پایان مراسم به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان در مراسم به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 2513554

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