به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدان شناس شنبه شب در بازدید نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره بیرجند اظهارکرد: راه‌اندازی نمایشگاه بین‌المللی در استان محروم خراسان جنوبی رسالت بزرگی بوده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی کمترین جمعیت را در بین استان‌های کشور دارد، افزود: راه‌‌اندازی و ساخت نمایشگاه بین‌‌المللی توجیه اقتصادی ندارد اما با همت مسئولان و سرمایه‌گذاران اقدامات زیرساختی خوبی انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف بیرجند افزود: در کارگروه امور اقتصادی خراسان جنوبی برای تسریع در ساخت نمایشگاه اعتبارات ویژه‌ای برای سال آینده در نظرگرفته شده که امید است با اختصاص این اعتبار روند احداث پروژه رونق گیرد.

یزدان شناس با بیان اینکه این پروژه از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، گفت: تلاش خواهیم کرد با جذب سرمایه‌گذاران این پروژه تا پایان سال ۹۴ به اتمام برسد.

وی اضافه کرد: باید سرمایه‌های انباشته شده در موسسات مالی و اعتباری استان در راستای تولید و رونق بازرگانی استان هزینه شود.

رئیس اتاق اصناف بیرجند در خصوص روند کند پیشرفت نمایشگاه جدید بیرجند نیز گفت: مشکلاتی با شهرداری داشته‌ایم که در سال گذشته حل شده و روند کند دریافت مجوزها، تهیه نقشه و انتخاب مشاور نیز در پیشرفت فیزیکی این پروژه تاثیرگذار بوده است.

یزدان شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر تجمع دست‌فروشان در ورودی نمایشگاه بهاره بیرجند نیز گفت: اتاق اصناف وظیفه نظارت بر دست‌فروشان را ندارد که در این رابطه باید شهرداری برای جمع‌آوری آنان ورود پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه کالاهای عرضه شده توسط دست‌فروشان مورد تایید اتاق اصناف و وزارت بهداشت نیست نیز گفت: تجمع دست‌فروشان آفتی است که هرساله به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.